Ya nadie te podrá añadir a un grupo de WhatsApp sin tu permiso

Que te añadan a un grupo de WhatsApp sin tu permiso, suele ser muy molestoso en muchas ocasiones, por que no te interesa pertenecer al grupo en donde se hablan de ciertos temas que no son de tu agrado o interes o simplemente por que te resulta fastidioso que lleguen y lleguen cientos de mensajes, muchos de estos en horas inadecuadas.

Olvidate de que tengas que abandonar el grupo no deseado cada vez que te agreguen, ya que, recientemente WhatsApp lanzó un nuevo sistema de invitación a los grupos para saber si quieres ser parte o no de algún grupo. Es decir, que si alguien te quiere agregar a un grupo ya no lo podrá hacer sin tu conocimiento, por que la aplicación de mensajería te da la opción para que alijas si quieres o no pertenecer a dicho grupo.

Lee también: Cuándo se celebra el Día de la ONU

Además, el usuario podrá elegir quién puede invitarte a un char conjunto, todo el sistema con el fin de evitar molestias en los usuarios de la aplicación y que cierto contacto tenga una plática con una persona desconocida con la que no desea tener ninguna relación. Pero cómo activo el sistema.

Para activar la opción debes ingresar a tu WhatsApp, dirigirse a la opción de Ajustes o Configuración > Cuenta > Privacidad > Grupos, llegando a este paso te aparecerán las siguientes opciones: “Nadie”, “Mis contactos” o “Todos”.

Dependiendo de la opción que selecciones serán las posibilidades que tendrás para que alguien te pueda invitar a unirte a un grupo. Si seleccionas Nadie, absolutamente nadie tendrá tu aprobación para añadirte a cualquier grupo . Mis Contactos, esto significa que solo los usuarios que tienes como contactos podrán añadirte a un grupo sin aprobación previa y Todos, significa que cualquiera de tus contactos puede añadirte.

Si alguno de tus contactos desea añadirte a algún grupo de WhatsApp pero no puede por tus ajustes de privacidad, se le notificará que debe enviarte una invitación por privado por medio de un chat individual. Si por alguna razón no aceptaste o no te convenció la invitación para el grupo al que te desean añadir, tendrás tres días para aceptar la invitación antes de que caduque.

Este ajuste estará disponible a partir de hoy en todo el mundo y en las próximas semanas en la versión más reciente de WhatsApp.