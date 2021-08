WhatsApp y el truco para ver más de una vez fotos y vídeos que se autodestruyen

Como se venía anunciando desde hace tiempo, una nueva función de WhatsApp ha llegado al mercado digital; se trata de las fotos y vídeos que se autodestruyen una vez recibidos y vistos. No obstante, muchos usuarios querrían conservar esa postal o vídeo que pudiera resultar importante; por tanto, no hay por qué preocuparse, pues con las infinidades de opciones que existen, aún se podrán ver más de una vez.

Los archivos que se autodestruyen son una realidad para muchos de los usuarios que ya están recibiendo la actualización de WhatsApp; lo que podría resultar incómodo para muchos de los adscritos a la app, pues al ser una de los servicios de mensajería instantánea más eficientes y con más auge del mundo, también había demostrado que los usuarios podrían tener ciertas libertades como conservar los archivos multimedia recibidos o configurar de manera personalizada la app, propiedad de Facebook.

No obstante, desde mayo de 2021, los desarrolladores de WhatsApp han infringido en las libertades, gustos, decisiones o preferencias de los usuarios; pues desde que no dio opción para aceptar las nuevas políticas de uso del servicio, y con la reciente llegada de los archivos multimedia que se destruyen, ha causado ruido entre sus más de 2 mil millones de usuarios a nivel mundial.

Lee también: WhatsApp: cómo agregar a un contacto a la lista sin número de teléfono

Para la buena suerte de muchos, es que además de que aún está disponible la función de los equipos celulares, sean Android o iOS (iPhone), que consiste en las capturas de pantallas o las llamadas screenshot, así como las descargas de cada foto, vídeo, audio o cualquier otro contenido multimedia.

Así como la descarga de los mismos o incluso, la opción de guardar todo el contenido recibido en la galería de imágenes o en los archivos del equipo, existe otra forma de guardar ese archivo para poder verlo más de una vez que hoy en día está siendo permitido por la plataforma.

Lee también: Oculta tus conversaciones de WhatsApp; ¡no dejes que te espíen!

La razón de no permitir ver ese contenido multimedia más de una sola vez, podría deberse a las intenciones de querer ayudar a los usuarios en relación a que es demasiada la recepción y envío de mensajes, que las memorias de los celulares se llenan muy rápido, si no se tiene desactivada la opción de no guardarlos en la galería de imágenes.

Pero existen otros trucos que apoyados por WhatsApp Web, podrían servir de mucho para poder seguir viendo más de una vez permitida por WhatsApp, esos archivos que podrían llegar a significar mucho para los usuarios.

Pues sólo basta tener una equipo Android o iOS (iPhone), sincronizado con una cuenta de WhatsApp Web, ya que todo lo que llegue a la cuenta oficialmente instalada en el celular, de igual forma se podrá ver en el computador.

De esta manera se podría "engañar" al sistema de Whatsapp y se podrá ver esa imagen, foto, vídeo o cualquier otro archivo, ¡más de una vez!... Pero, ¡ojo! esta función sólo aplica para los equipos que cuenten con la versión antigua de WhatsApp Web y no más reciente que es la versión beta del modo multidispositivo.

Y para que el truco pueda llevarse a cabo y surta el resultado esperado, es importante que no se abra esa imagn por nada del mundo hasta terminar el proceso. Lo que hay que hacer es que, una vez recibido un archivo multimedia, se debe activar el modo avión del teléfono y de esta manera no tendrás que depender de las reglas de uso de WhatsApp.

Y lo mejor de todo es que se podrá ver ese archivo cuantas veces se desee y en ningún momento se notificará a WhatsApp que ya ha sido visto; por lo que incluso, es el momento idóneo para descargarlo o tomarle captura de pantalla.

Posteriormente, será necesario cerrar sesión en WhatsApp Web antes de desactivar el modo avión; pues de lo contrario, es probable que la versión web sincronice la actividad y de cuenta a la app que se abrió dicho contenido que se autodestruirá de inmediato.

Síguenos en