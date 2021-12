WhatsApp y el truco para poner un fondo de Navidad tus chats de WhatsApp

La época navideña ha llegado y los buenos deseos de pasar una cálida Noche Buena y una excelente Navidad, ya empiezan a hacerse presentes en todo el mundo debido a que el calendario está a nada de marcar los días 24 y 25 de diciembre, fechas en las que se celebran estas dos festividades y tú puedes ir llenando tu cuenta de WhatsApp de magia y color con algunos fondos navideños; éste es el truco para lograrlo.

Y es que, ya puedes hacer un fondo de pantalla navideño para decorar chats esta temporada navideña, ya sea personales o tus grupos, con novedosos temas navideños que seguramente estarán en millones de teléfonos celulares estas fiestas decembrinas.

Pues no es un secreto para nadie que WhatsApp lo puedes personalizar tanto como quieras, dependiendo de tus preferencias, gustos e intereses. Pero este diciembre, podrás hacer gala de las posadas, Noche Buena, Navidad y hasta para despedir es 2021 el próximo 31 de diciembre y recibir el año nuevo el 1° de enero de 2022.

Y no hay que olvidar, que WhatsApp es una servicio de mensajería instantánea con más de 5 mil usuarios en el mundo entero, por lo que será fácil que todos los usuarios se unan para celebrar de forma digital las fechas decembrinas.

Diana Palacios Periodista

