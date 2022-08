WhatsApp: tu foto de perfil podrá ser reemplazada por un avatar

El servicio de mensajería con más auge en el mundo, mejor conocido como WhatsApp, tiene varias sorpresas para los usuarios de la app alrededor del mundo este 2022 y una de tantas que acaba de salir a la luz, es la próxima actualización que habrá en cuanto a la foto de perfil o de contacto de tu cuenta, pues ya se podrá utilizar un avatar, en ves de tu foto o cualquier otra imagen.

Esto, entre otras características y/o funciones que en un futuro no muy lejano podrán ser también personalizadas por los usuarios de cada uno como la sincronización de conversaciones, incluso ocultar la foto de perfil (si así se desea) y hasta tener la experiencia de las nuevas medidas de seguridad que los ejecutivos de la app tiene preparadas para los más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo.

Pues no hay que olvidar que la app de Meta puede ser personalizada casi en su totalidad con las herramientas y funciones que ofrece a sus usuarios, quienes en su mayoría le sacan todo el jugo posible a WhatsApp y hasta se han vuelto testers (probadores) con las diferentes versiones Beta, antes de que salgan oficialmente al mercado internacional.

Cabe señalar que si quiere ser uno de los primeros en utilizar esta nueva función de la foto de perfil de WhatsApp en modo avatar, es necesario ser usuario Beta y sobre todo tener la cuenta actualizada a la última versión, según corresponda.

Y otro beneficio es que este nuevo filtro de la app, no sólo se podrá utilizar para foto de perfil, sino que además podrán ser utilizados en videollamadas o como los conocidos stickers que se pueden crear y enviar en las conversaciones.

Los avatares se podrán crear partiendo de las características físicas de cada persona mediante el uso de distintas herramientas ofrecidas por la misma app, y además de personalizar el rostro de cada quien, se podrán elegir detalles como la ropa, el color de cabello y el color piel.

Hasta el momento, ni WhatsApp ni WABetaInfo -el sitio especializado de la app-, han anunciado de manera oficial, cuándo es que se podrán utilizar los avatares. Lo que sí se detalló -según algunos medios-, es que estarán disponibles en una sección que tiene que ver con la foto de perfil y también podrá tener un color de fondo, el que se desee.

