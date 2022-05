WhatsApp: truco para saber quién te escribe sin ver el celular

Es posible que te encuentres en un lugar peligroso, a altas horas de la noche o muy solo y es en ese tipo de situaciones, cuando es riesgoso sacar tu celular de tu bolso para ver tus mensajes de WhatsApp; por eso, éste es un truco que te ayudará a saber quién te ha escrito, sin siquiera ver tu teléfono.

Incluso, muchas veces se puede dar el caso de estar en situaciones que no te permiten ver tu celular, como la escuela, reuniones muy serias o cualquier otra, por eso, es bueno saber que existen algunas funciones que más que trucos, resultan una forma de que el usuario de WhatsApp conozca la app pero además, sepa manejarla a su antojo o personalizarla a la medida de sus necesidades.

¿Te podrías imaginar que puedes saber quién te ha escrito un mensaje sin ver tu teléfono celular? No, ¿verdad?; sin embargo, existe una forma muy fácil de hacerlo y lo mejor de todo es que no requiere de apps de terceros que dañan el teléfono o pueden llegar a hurgar en tu identidad.

Una función que el mismo WhatsApp te ofrece

Y es que, este truco no te sirve sólo para un contacto, sino para varios; no obstante, debes saber que sólo es para usuarios de smartphones (teléfonos inteligentes) Android. Y todo tiene que ver con el sonido de tu teléfono; aunque es recomendable que lo personalices con un tono medio; es decir, ni muy alto, ni muy bajo, de o contrario, no podrás enterarte quién te escribió o incluso, además de ti, muchas otras personas que se encuentren a tu alrededor lo podrían saber.

Para saber cómo personalizar tu cuenta de WhatsApp en un celular Android, estos son los pasos que debes seguir para sumarte a los usuarios que posiblemente ya hayan personalizado los sonidos de llamadas y mensajes de sus diferentes contactos.

Procedimiento para poder saber quién te escribe en WhatsApp sin ver tu celular

El primer paso será ingresar a WhatsApp.

Posteriormente, tendrás que abrir el chat del contacto que quieres personalizar.

Ahora haz click en su foto de perfil.

Ahí podrás ver las opciones de "Sonido" o "Notificación" que podrás personalizar.

Elige un timbre del menú que se te desplegará, que será el que te indique que un contacto en particular te ha escrito por WhatsApp.

Por último, deberás guardar toda la configuración personalizada. Así podrás hacerlo con uno y los contactos que desees.

De esta forma, ya no tendrás necesidad de sacar el celular de tu bolso o verlo, sea donde sea que te encuentres y podrás saber de manera muy fácil, quién o quiénes de tus contactos te han enviado mensaje.

