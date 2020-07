El mundo de la tecnología está evolucionando más cada día, y WhatsApp ha sido el punto perfecto para experimentar ciertos trucos que por sí sola, la app no ha aprobado o quizás, ni siquiera ha pensado ofrecer a los usuarios. La grabación de llamadas por WhatsApp, es lo que más ruido está haciendo entre los fanáticos empedernidos de la app, propiedad de Facebook.

La grabación de llamadas de WhatsApp no es algo tan sencillo, debido a que el sistema de conexión es diferente al de la telefonía celular y aunado a esto, no hay muchas aplicaciones que puedan llevar a cabo esta compleja y delicada función.

WhatsApp: truco para grabar llamadas en Android e iOS. Foto Piqsels

Y para lograrlo en el caso de los equipos Android requiere la instalación de otro programa. Sin embargo, para los iOS, es aún más complicado por tantas restricciones del sistema operativo por la seguridad para los usuarios de iPhones.

El hecho de que WhatsApp no ofrezca esa función a sus más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo, es por la sencilla razón de brindar seguridad a los mismos; otra de las razones es porque es una práctica ilegal y no todo es responsabilidad de Whatsapp, pues depende en gran medida de las leyes de protección a los usuarios de la tecnología y redes sociales, además que de forma personalizada, tiene que ver con la cuestión de si un usuario está de acuerdo o no a tal grabación, ya que de lo contrario, se estaría infringiendo en los derechos de privacidad del mismo.

Sin embargo, los amantes de la tecnología, han dado a conocer una aplicación que funciona para equipos Android que tiene la habilidad de poder llevar a cabo esta delicada tarea. Callrecorder es la app indicada ya que tiena algunas ventajas sobre otras:

Puede grabar llamadas de WhatsApp en una gran variedad de equipos Android.

Almacena las conversaciones y se puede reproducir cada vez que se necesite, como los audios de WhatsApp.

Graba las llamadas automáticamente sin necesidad de hacer click en ningún botón.

Utiliza Inteligencia Artificial para mejorar la calidad del audio.

Puede iniciar y detener la grabación de forma automática.

Existen, sin embargo, otras opciones de grabado de llamadas por WhatsApp, tales como utilizar el grabador de voz que ya viene instalado de fábrica en el equipo Android. Para poder hacerlo bajo esta opcion, solo se necesita iniciar una llamada en la app y si lo rescatable es que una vez iniciada la llamada, con el grabador de voz activo, debería poderse minimizar WhatsApp sin que se corte la llamada, mientras se presiona el botón de Grabar.

Otro de los puntos importantes, es que la llamada debe grabarse en modo altavoz, para tener mayor fidelidad en el audio. Y aunque no es la opción más recomendable, Dolby on, es la app que puede ayudar con esta tarea.

WhatsApp: truco para grabar llamadas en Android e iOS. Foto Pixabay

Pese a la limitada gama de apps que pueden grabar llamadas por WhatsApp, Cube Call Recorder está disponible en Play Stores de Google y es para Android.

En caso de querer lograr esta práctica en dispositivos iOS ¡ni pensarlo! Apple imposibilita totalmente el acceso de aplicaciones de terceros al teléfono y al micrófono por lo que las probabilidades de encontrar este tipo programas son nulas.

Sin embargo una forma de poder hacerlo -lo cual, es totalmente responsabiliad del usuario- es a través de la grabadora de pantalla de iPhone que ya viene por default instalada en el dispositivo. Lo que hará, es grabar el sonido de las demás aplicaciones, pero no grabará la voz del usuario de iPhone, debido a que el micrófono se estaría ocupando en la llamada de audio o videollamada, según sea el caso.

En este caso, lo que se puede hacer es grabar una llamada de voz con otro dispositivo; para lo que se necesitarán tres dispositivos imprescindibles como una grabadora, una computadora y un segundo equipo celular. Pues hoy en día no hay otra forma de hacerlo con iOS.

