WhatsApp: tres trucos para que nadie sepa que estás conectado

WhatsApp es una aplicación que funciona como medio de comunicación entre familiares o amigos a través de un chat, llamada o videollamada. A través de un chat las personas pueden intercambiar imágenes, videos, emojis, documentos, entre otros. Esta aplicación se ha situado en el número dos con más de 2,000 millones de usuarios que la utilizan a nivel mundial.

La app propiedad de Facebook al igual que otras app buscan mantener a las personas actualizadas ante cualquier cambio que se haga, y aunque la aplicación no cuenta de manera oficial con ciertas peticiones de los usuarios tiene diversos trucos que muy pocos usuarios conocen como lo es la opción de que nadie sepa que estás conectado.

Lee también: WhatsApp: dónde se guardan los audios y cómo encontrarlos

WhatsApp: tres trucos para que nadie sepa que estas conectado. Foto Chispa.

Esta aplicación tiene diversos trucos que permiten que los usuarios cuiden de su privacidad así como otros en los cuales puedes ocultar tu última vez que te conectaste en la app, cómo ver un mensaje sin que sepan que estas en línea o como salirte de un grupo sin que se den cuenta, entre otras mas opciones.

Truco para que no te veas en línea o no se vea que has leído los mensajes de tus contactos.

Primero debes de apagar Wi-Fi o datos móviles. Con la intención de hacerlo antes de entrar a leer los mensajes que te llegaron. Aunque te conectes nuevamente, los usuarios no se darán cuenta que ya lo leíste.

Truco para que no que nadie sepa cuando te conectas

Debes entrar a la app de WhatsApp. Abre los Ajustes y da clic en los tres puntos. Después entrarás a la opción de Cuenta donde está la opción de Privacidad. Ahí podrás ver un apartado que se llama Hora de Última. Vez. Al dar clic aparecerán tres opciones y podrás elegir si quieres que solamente. tus contactos puedan ver la última hora en la que te conectaste o si no quieres que nadie la vea.

Truco por medio de Widgest para poder leer los mensajes sin necesidad de entrar a WhatsApp

Primero debes de mantener presionada un área de la pantalla fuera de la app de WhatsApp para que aparezca un menú rápido. En este menú debes seleccionar la opción de Wdgets. Después debes encontrar la app de WhatsApp y dejarla presionada en la opción 4×4. Arrastrarás la opción al escritorio y de esta manera podrás ver los mensajes sin tener que abrir la aplicación.

WhatsApp: tres trucos para que nadie sepa que estas conectado. Foto Chispa.

Con estos sencillos pasos, los usuarios podrán ocultar ciertas cosas que no desean que sus contactos se enteren.