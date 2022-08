WhatsApp: transforma tu voz en notas de audio; éste es el truco

Pese a que respecto al tema de notas de voz o mensajes de audio, WhatsApp ha estado implementando nuevas funciones, es un hecho que continúa evolucionando en pro de sus más de 2 mil millones de usuarios en el mundo y por ello, ahora podrás transformar tu voz en un timbre grave o muy agudo en los mensajes de audio que envíes a tus contactos, mediante un sencillo truco.

Las notas de voz o mensajes de audio hacen más práctica la vida de los usuarios, pues a veces hay algo muy urgente que comunicar pero no se tiene el tiempo para escribir o no se puede en ese momento, por lo que esta función es de las favoritas de muchos usuarios.

Primero, WhatsApp agregó la herramienta de la reproducción de audios al doble de la velocidad normal, posteriormente sorprendió a los adscritos a la app, gracias a que ahora los audios se pueden escuchar antes de ser enviados y fuera de las conversaciones, también otras formas de ondas sonoras con las que incluso se puede transformar la voz en la de personajes icónicos de la tv y el cine, como los súper heroes.

Y aunque hoy, WhatsApp no ofrece la función de transformar la voz en tono grave o agudo, hay forma de hacer que esto suceda.

Lo que hay que saber al respecto, es que en esta ocasión sí se necesita echar mano de apps de terceros y el truco normalmente funciona para Android, pues debido a la seguridad de iOS (iPhone), no es posible llevar a acabo este truco, o bien, puede ser bajo la responsabilidad de cada usuario.

Existen varias aplicaciones en el mercado digital que permiten transformar la voz de una persona en tono grave o muy agudo, y básicamente para poder lograrlo, se debe seguir un procedimiento muy sencillo siempre que se descargue una app de terceros a la que se le deberán otorgar los permisos previamente para poder utilizarla.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!