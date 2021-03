WhatsApp trabaja para tener un tema nuevo de interfaz, así podría verse

No conformes con el desempeño de WhatsApp hasta hoy, los desarrolladores de la app, están buscando la manera de darles más opciones a sus usuarios para que tengan una mejor experiencia con su uso. Es por ello que trabajan en la posibilidad de una nueva interfaz para la app.

Y es que, al estar buscando la correcta funcionalidad de WhatsApp, han descuidado un poco su imagen; sin embargo, por suerte para aquellos usuarios que son visuales y que les aburre siempre las mismas imágenes, el equipo de desarrolladores, ya están trabajando para que próximamente, se puedan cambiar los colores.

Por su parte, el sitio especializado en WhatsApp WABetaInfo informó recientemente, que ya se trabaja en la posibilidad de cambiar algunos botones o elementos y hasta el texto, que a diario se ven en la pantalla del celular o de una tableta y ordenador (computadora).

Lee también: Así puedes descargar estados de WhatsApp en alta calidad sin programas de terceros

Y fue en su cuenta oficial de Twitter que WABetaInfo anunció recientemente las actividades en las que se encuentran enfocando su atención los desarrolladores; aunque por el momento se desconoce si el cambio incluirá temas completos o un sencillo control de colores:

"WhatsApp is developing a feature that allows to change some colors in their app. The feature is under development and there are no further details at the time" (WhatsApp está desarrollando una función que permite cambiar algunos colores en su aplicación. Paleta de pintor La función está en desarrollo y no hay más detalles en este momento).

En las imágenes compartidas por el sitio se puede ver las pruebas que están haciendo para incluso, cambiar el texto de color; lo que pondría muy contentos a muchos ya que podría funcionar como un procesador de textos que tiene infinidad de opciones.

Lee también: Significado del emoji de fuego en WhatsApp, sólo para atrevidos

La herramienta de diseño, aún se encuentra en desarrollo y no se tiene una fecha exacta para su lanzamiento; mientras tanto, se puede seguir disfrutando del uso de WhatsApp.