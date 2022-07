WhatsApp trabaja en función que permitirá enviar varios chats temporales a la vez

El servicio de mensajería rápida WhatsApp, está trabajando en una nueva función que permitirá configurar varios chats temporales que ya existen en la cuenta de los usuarios y que se podrán enviar de forma simultánea (al mismo tiempo). La función comenzó a probarse meses atrás y se puede hacer funcionar presionando sobre un chat y seleccionando varios a la vez en la interfaz principal de la app.

En un principio, WhatsApp agregó a sus funciones los chats temporales, que son como los mensajes temporales, es decir, desaparecen luego de un tiempo determinado que en un principio -en noviembre de 2021-, estaba establecido un lapso de tiempo de 7 días.

Y un año después, la app, propiedad de Meta agregó nuevas opciones de tiempo dentro de los mensajes temporales como 24 horas y hasta un máximo de 90 días.

Y lo mejor es que la función de envío de mensajes temporales funciona igual para los equipos Android como para los iOS (iPhone) y puede aplicarse tanto en chats privados, es decir, con otro contacto, como para los grupales, y la configuración sucede en el apartado de cada chat y de esa misma forma, se pueden activar o desactivar los mensajes temporales, de acuerdo al Servicio de Ayuda de WhatsApp.

No obstante, en el caso de los grupos, sólo los administradores podrán cambiar los ajustes de configuración, activando o desactivando la función que implicará a todos los integrantes del grupo. Y aunque se ha dicho que la función aplica para chats existentes, también se podrá utilizar para los chats individuales de nueva creación en el menú de Configuración y/o Ajustes en Android e iOS (iPhone).

Fue en el mes de mayo cuando WABetaInfo (el servicio especializado de WhatsApp), dio a conocer esta nueva función de envío de chats temporales, pese a que no habían sido iniciadas en la modalidad que actualmente se publica.

Sólo que para poder utilizar la nueva función de los mensajes temporales, se tendrá que contar con la última versión 2.22.16.8 para equipos Android que se podrá descargar del Programa Beta de Google Play.

La función se podrá gestionar desde el nuevo botón que se localiza en el apartado de Mensajes Temporales y permite a los usuarios aplicar un temporizador de mensajes en varios chats a la vez, sin hacerlo desde las opciones de cada chat, es decir, de uno en uno.

Y aunque no tarda mucho en hacerse general esta nueva opción, por ahora sólo está disponible para los testers de la versión Beta de WhatsApp.

