Existen algunas situaciones en un teléfono celular por las que a veces WhatsApp no puede funcionar de manera correcta y fluida; y una que no tiene tan contentos a los usuarios es precisamente, el hecho de no poder ver si tienen mensajes nuevos sino hasta que abren la app. Es decir, las notificaciones de mensajes no lleguen de manera automática y por lo tanto, no puede saberse si se tienen nuevos mensajes.

Desde siempre, la app, propiedad de Facebook, se ha preocupado por que los más de 2 mil millones de usuario estén satisfechos y es por eso que a menudo está innovando para una mejor experiencia de los mismos en el manejo y personalización del servicio de mensajería.

Lee también: WhatsApp: Cómo descargar los stickers animados

WhatsApp: por qué no llegan los mensajes hasta abro la app. Foto Pxfuel

Este problema se suscita en algunos casos y cabe aclarar que no es propio solo de algunos modelos de equipos, pues puede suceder tanto en los infinitos equipos existentes de tipo Android como en los iOS, incluso, puede ocurrir pese a que constantemente se actualice la app.

Pero para saber qué hacer y cómo solucionar el problema, la propia WhatsApp explica cuáles pueden ser las causas y asimismo las soluciones para evitar dicho problema.

No me llegan los mensajes hasta que no abro la aplicación

Para asegurarte de recibir los mensajes y las notificaciones de WhatsApp a tiempo, debes configurar tu teléfono correctamente.

Comprueba que tienes conexión a Internet en tu teléfono

Intenta abrir una página web en el navegador. Si tienes problemas de conexión, lee estas sugerencias.

Si puedes abrir páginas web pero no puedes usar WhatsApp, contacta a tu operador de telefonía móvil para comprobar que tu Nombre de Punto de Acceso (APN, por sus siglas en inglés) y tu router están configurados correctamente para permitir conexiones no-web y socket. Prueba una conexión diferente, de Wi-Fi a datos móviles, o viceversa.

Comprueba que la opción Restringir datos de fondo esté desactivada

En tu teléfono, ve a Ajustes > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones > WhatsApp > Uso de datos. Comprueba que la opción Restringir datos de fondo está desactivada. Sigue los mismos pasos para Google Play Services.

Otras soluciones para resolver este problema

Apaga tu teléfono, espera 30 segundos y enciéndelo de nuevo.

Restablece las preferencias de las aplicaciones en Ajustes > Aplicaciones > botón de Menú > Restablecer preferencias .

> > > . Conecta tu teléfono a una fuente de energía (para evitar que la función de ahorro de batería se active).

Cierra la sesión de WhatsApp Web. Ve a WhatsApp > botón de Menú > WhatsApp Web > Cerrar todas las sesiones .

> > . Revisa los ajustes de inactividad de Wi-Fi ( Ajustes > Wi-Fi > botón de Menú > Avanzados > Wi-Fi durante suspensión ) y asegúrate de que esté configurada a Siempre .

> > > > ) y asegúrate de que esté configurada a . Desinstala cualquier administrador de tareas (task killer) de tu teléfono móvil. Estos programas no permiten que WhatsApp pueda recibir mensajes cuando la aplicación no está abierta.

Abre la aplicación Hangouts, presiona el botón de Menú, y selecciona "Salir" de todas tus cuentas. Luego entra a Hangouts de nuevo y vuelve a iniciar sesión.

WhatsApp: por qué no llegan los mensajes hasta abro la app. Foto Pxfuel

Instrucciones para sistemas operativos específicos

Android 4.1 - 4.4

Ve a Ajustes > Uso de datos > botón de Menú , y comprueba que activaste Sincronizar datos automáticamente .

> > , y comprueba que activaste . Comprueba que la optimización de Wi-Fi está desactivada en Ajustes > Wi-Fi > botón de Menú > Avanzado > Optimización Wi-Fi.

Android 6.0 o posterior

Comprueba que el modo No molestar está desactivado, o que las notificaciones de WhatsApp estén permitidas con el modo de prioridad. Ve a Ajustes > Sonido > No molestar .

> > . Comprueba que WhatsApp tiene todos los permisos en tu teléfono. Ve a Ajustes > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones > WhatsApp > Accesos

> > > > Si ninguno de estos pasos te ayudaron a solucionar el problema, puede que no estés recibiendo actualizaciones del sistema de notificaciones push de Google.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.