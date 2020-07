WhatsApp podría suspender tu cuenta si tienes estas aplicaciones

Al igual que todas las aplicaciones, WhatsApp también exige una serie de condiciones para su uso entre las que destaca la edad y la descarga de la app no oficial. En el caso de está última si el usuario recibió un mensaje de la aplicación advirtiendo sobre la suspensión de su cuenta, uno de los motivos es porque está utilizando una versión no oficial.

Recientemente se dio a conocer que algunos usuarios habían presentado esta falla o que fueron notificados con un mensaje en donde se les indicaba que la cuenta de WhatsApp estaba suspendida. Aunque WhatsApp ofrezca una serie de herramientas, normalmente los usuarios desean obtener funciones que los ayduen a tener más personalizado su servicio por lo que optan por app terceras, que no son oficiales y que llevan a cabo actividades que no están autorizadas por la versión oficial.

De acuerdo con la página oficial de WhatsApp, si un usuario recibe el mensaje de "cuenta suspendida temporalmente", es porque estaría usando una versión no oficial de la app. ‘‘Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente’’, aseguró la aplicación en su página.

En la página también se indica que ‘‘las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp’’. WhatsApp indicó que estás cuentas, que son creadas por terceros violan el reglamento de uso por lo que serán suspendidas esas cuentas, ya que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

¿Cómo cambiarte a la versión oficial de WhatsApp?

La app recomienda que para que no se pierda la información de tu cuenta no oficial es crear una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta a la versión oficial de WhatsApp. El nombre de la aplicación no autorizada determina si es necesario transferir tu historial de chats. Ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Sigue las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus o GB WhatsApp.

Para GB WhatsApp

La app recomienda seguir los siguientes pasos para guardar y transferir tu historial de chats, ya que de no hacerlo se puede perder la información.

Espere a que la suspensión temporal finalice. El cronómetro mostrará la duración de la suspensión.

En GB WhatsApp, haga clic en: Más opciones > Chats > Copia de seguridad.

Vaya a los Ajustes del teléfono > toque Almacenamiento > Archivos.

Busque la carpeta de GB WhatsApp y manténgala presionada para seleccionarla.

En la esquina superior derecha toque Más > Cambiar nombre y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

Abra Play Store y descargue la versión oficial de WhatsApp. Si no puede acceder a Play Store, descargue la aplicación aquí: https://www.whatsapp.com/android/

En WhatsApp, verifique su número de teléfono.

En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toque Restaurar > Sig.

Y, finalmente, WhatsApp debería cargarse con sus chats existentes.

WhatsApp Plus

Una vez guardado el historial de chats, la información se debería transferir automáticamente a la versión oficial de WhatsApp. Sin embargo, con estos pasos podrá guardar su historial de chats en el Centro de ayuda.

Abra Play Store y descargue WhatsApp. Si no puede acceder a Play Store, descargue la aplicación en este link: https://www.whatsapp.com/android/

Verifique su número de teléfono.

