WhatsApp podría cerrar tu cuenta a partir del 31 de mayo; esta es la razón

El servicio de mensajería instantánea mejor conocido como WhatsApp, es uno de los más utilizados en el mundo, tanto, que se presta para hacer la vida más práctica a los más de 2 mil millones de usuarios alrededor del mundo que utilizan la aplicación; no obstante, la app, propiedad de Meta, podría cerrar algunas cuentas a partir de la fecha 31 de mayo próximo, por esta razón.

Pues, pese a que WhatsApp ha dado pie a que se pueden realizar muchas actividades de forma extra oficial o "ilegal", como personalizar la app utilizando aplicaciones de terceros para poder lograr tales y cuales objetivos en medida de necesidades, intereses y gustos de los adscritos a la misma, también puede tomar cartas en el asunto, respecto a las siguientes situaciones.

Y es que, ojalá se le diera el uso correcto a WhatsApp a partir de las herramientas y distintas funciones que la app ofrece, que dicho sea de paso, son muchas y variadas. Pero no es así, pues muchos usuarios de la tecnología utilizan esta valiosa herramienta para su beneficio y perjuicio de los demás.

¡Sï!, como lo lees... Es decir, si eres de las usuarios que cometen faltas hacia los demás (sean o no tus contactos) a través de WhatsApp, la aplicación se verá en la necesidad de tomar drásticas medidas que den solución a este tipo de problemas.

Lanzar rumores o especulaciones. Si te gusta sentir la adrenalina o disfrutas ver sufrir a los demás a través de la difusión de noticias falsas o fake news, debes saber que tu cuenta puede ser cerrada; pues actuar en maleficio de los demás no entra dentro de la lista de objetivos la app. Esto podría suceder, toda vez que un usuario pueda reportar a la persona que comete esta falta.

Mensajes con promociones falsas. Si te atreves a enviar masivamente mensajes que contengan promociones falsas que sólo engañan a la gente, ya sea con fines políticos y/o económicos para obtener datos personales de los usuarios a través de algunos links, podría causar baja total de tu cuenta.

Un "Amén" masivo. El hecho de escribir la palabra "Amén" que conlleva un significado religioso y que se presta a aludir a los sentimientos de la gente, también puede ser causa de baja de un cuenta de WhatsApp. Pues muchas veces, se cae en el error de no saber lo que se envía a través de un mensaje que se puede hacer masivo y perjudica a otros usuarios, llevando a demás fines lucrativos.

Nombres incorrectos de grupos. Los grupos de WhatsApp, claramente cumplen una función en beneficio de mucha gente, llámese para el área laboral o escolar, o simplemente para estar en contacto de la familia y amigos. Pero si el administrador o administradores del grupo incurren en el error de ponerle al grupo un nombre fuera de lo permitido, no se necesitará que nadie lo reporte; la app tomará la decisión de cerrar dicha cuenta, así como la de los demás usuarios de ese grupo, así que ¡cuidado!

Informar del cierre de WhatsApp. Otra fake new... En muchas ocasiones podríamos haber recibido un mensaje que nos informe la falsa noticia de que WhatsApp va a cerrar la app, pues eso es una mentira debido a que la app no piensa hacerlo; por lo que si la aplicación llegara a descubrir a un usuario caer en este tipo de falta, también será causa de suspensión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!