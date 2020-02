WhatsApp renovará próximamente todo el diseño de la app pero esto solamente será para los sistemas de iOS. Según WABetaInfo , la app de mansajería líder en el mundo cambiará su diseño para darle una mejor experiencia de usuario.

El sitio especializado en WhatsApp aseguró que el cambio no será grande y que no se notará pero será funcional. De acuerdo a WABetaInfo, WhatsApp cambiaría su Menú de Configuración para hacerlo más limpio y fácil de usar. Pero no todo es maravilloso, ya que el rumor indica que esta mejora sería solo para los usuarios del sistema operativo de Apple, dejando de lado al ecosistema de Google, Android, por lo menos por ahora

WhatsApp podría cambiar diseño para sistema iOS pronto. Foto Pixabay

Aunque la aplicación de WhatsApp siempre busca mantener a los usuarios actualizados en cada paso que da. Lo más nuevo que ha dado a conocer WhatsApp, es que está trabajando en el modo oscuro, el cual tenía preparado con anticipación para este año, lo que ha tomado de sorpresa a varios usuarios el cambio de imagen que tendrá próximamente.

WhatsApp aún no ha dicho oficialmente el cambio que se realizará en la interfaz. Aún no se tiene la fecha exacta para la experimentación del cambio.

Pasos que se aprecian en las opciones de WhatsApp en su nueva actualización:

Opción de presionar en cada texto Opción de deslizar en cada texto Acceso directo para marcar, Acceso directo para reenviar Acceso directo para responder Acceso directo para copiar mensajes

WhatsApp podría cambiar diseño para sistema iOS pronto. Foto Pxhere

Los usuarios que cuenten con sistema iOS estarán atentos para este nuevo lanzamiento de la aplicación de WhatsApp, el cual cuenta con más de 2.000 millones de usuarios que fueron quienes las posicionaron en segundo lugar. Pues por medio del chat permite que las personas se comuniquen e intercambien una serie de herramientas.