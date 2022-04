WhatsApp ofrece la nueva herramienta de dibujo en la versión beta

Ante la expansión y crecimiento de equipos celulares, sobre todo los móviles Android, muchos usuarios aprovechan los lapiceros inteligentes para poder redactar, dibujar, realizar anotaciones y demás actividades en equipos como el Samsung Galaxy Fold 3. Y WhatsApp no será la excepción, pues les dará a los usuarios de la app, nuevas herramientas para escribir y dibujar.

Pues en las últimas horas, WABetaInfo, el sitio especializado de WhatsApp, reportó que la app trabaja en una herramienta que sirve para la edición de fotografías. Incluso se pueden colocar stickers, emojis y texto a las fotografías antes de enviarlas.

Se sabe que a versión Beta de WhatsApp ha puesto la herramienta en otro nivel. Pues de ahora en adelante, ya se podrá escribir encima con el dedo o con el lápiz inteligente. El cambio se aplicó en el parche 2.22.9.7, según lo indicó WABetaInfo.

En cuanto a la función de dibujo, WhatsApp ha agregado nuevas herramientas que se pueden ver en la parte inferior de la pantalla del teléfono y se pueden seleccionar hasta tres tipos de pinceles o lápices y ahora también hasta podrás censurar tus fotos.

Ahora bien, si ya tienes instalada la versión Beta de WhatsApp en tu celular, ya puedes encontrar dichas novedades a través de una actualización por Google Play Store.

Otro punto es que para poder tener cupo en esta app exclusiva, es necesario inscribirte para obtener todos estos beneficios.

En tanto, en su cuenta de Twitter, WABetaInfo, escribió: "WhatsApp beta for Android 2.22.9.7: what's new? WhatsApp is rolling out new drawing tools to some beta testers today!" (WhatsApp beta para Android 2.22.9.7: ¿qué hay de nuevo? ¡WhatsApp está implementando nuevas herramientas de dibujo para algunos probadores beta hoy!".

