Existen varios motivos por los que se puede tomar la decisión de bloquear a un usuario de WhatsApp; por lo que la situación es totalmente subjetiva y depende en gran medida de los usuarios de la app. Los escenarios en los que se puede dar el evento son diferentes, desde una la fractura de una relación laboral, hasta las escolares o sentimentales.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que así como se bloquea, uno también puede ser motivo de bloqueo; el asunto es, que a veces no nos damos cuenta, hasta que queremos enviar un mensaje a esa persona y vemos que no hay respuesta alguna.

WhatsApp: cómo saber si alguien te ha bloqueado. Foto Pxfuel

Además, esta decisión sucede no sólo con un usuario, sino que puede ser con más de dos y de la misma manera puede suceder con nosotros, ser bloqueado por más de un usuario. Y en el hecho, también puede que haya distintas situaciones, como que en realidad no has sido bloqueado pero el contacto al que le has enviado mensaje, tal vez pudo haber cambiado de smarth phone, o icluso de número de teléfono.

Estas son las formas en que puedes darte cuenta si alguien te bloqueó:

Ya no se puede ver la hora en que el usuario se conectó por última vez: aunque esto también puede deberse a que la configuración de privacidad de ese usuario, pues puede ser que haya ocultado esa opción pero en el mismo sentido, él o ella tampoco podrán ver la de los demás.

No se podrá ver su foto perfil actualizada: esta también puede ser una señal de que usuario te ha bloqueado; aunque por otro lado, pudo sueder que quitó su foto de perfil y pudiera ser una coincidencia. Sólo bastaría enviar un mensaje para confirmar o descartar el bloqueo.

Cuando le envías mensajes, solo aparece una palomita: Esta señal, puede tener dos vertientes; la primera, es que se le envió un mensaje a ese usuario cuando tal vez no traía datos móviles y no estaba conectado a una red WiFi. La segunda, sería que realmente te ha bloqueado, por lo que es un hecho que el mensaje se ha enviado, pero no lo verá hasta que decida desbloquearte.

No se pueden realizar llamadas: Puedes hacer una llamada de voz al usuario y si no contesta, lo más probable es que te haya bloqueado, pero también lo del caso anterior, no tiene datos móviles activados y se encuentra lejos de una red WiFi.