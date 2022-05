WhatsApp: cómo saber dónde se guardan las fotos de tus contactos

Hay quienes literalmente 'pelean' y hasta se disgustan con sus contactos de WhatsApp debido que el envío excesivo de mensajes multimedia "llena" la galería de imágenes de los equipos celulares que tienen instalada la aplicación. Pero esto no es malo del todo, y que a veces se necesitan de imágenes guardadas en el celular. Pero ¿sabes dónde se guardan esas fotos de tus amigos y/o contactos de WhatsApp?

En ocasiones, una foto que has recibido vagamente de cualquiera de sus contactos y hasta de los grupos, podrían serte de mucha ayuda, dependiendo de lo que necesites buscar y/o hacer con respecto a esa imagen, pues muchas veces pasan como irrelevantes y tal vez tiene más importancia de lo que parece.

Es por eso, que es importante conocer dónde se guardan todas esas fotos e imágenes que llegan a través de un mensaje de WhatsApp, y no sólo eso, sino también toda clase de archivos multimedia.

Lee también: Así puedes desactivar tu cuenta de WhatsApp de tu trabajo en tu día de descanso

Y es que, a veces es necesario o se requiere por necesidad o por simple gusto, guardar una foto que te llega por WhatsApp, pero al tener activadas o desactivadas ciertas funciones y/o con una configuración muy selectiva, a veces es difícil encontrar ese archivo y ni "batiéndose" por todo el celular es posible dar con ella.

Es por eso, que es importante dar con el paradero de esa postal que a veces, lejos de estorbar, puede servir de mucho a la hora de quererle dar un uso; ya sea para reenviarla o utilizarla tal vez como estado de WhatsApp, o incluso utilizarla para otros fines.

Lee también: Cómo saber que decían los mensajes eliminados en tu chat de WhatsApp

Y lo mejor de todo que se traduce en una buena noticia, es que no se tiene que hacer uso de descargas de otras apps que a veces pueden llegar a dañar un celular Así que toma nota y descubre de qué manera puedes encontrar esa foto.

¿Dónde se guardan las fotos que recibes por WhatsApp?

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!