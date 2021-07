WhatsApp: cómo recuperar una videollamada grupal perdida en tu celular

Sin duda, WhatsApp ha venido a revolucionar el mundo digital y de las redes sociales; es por ello que antes y durante la actual pandemia por Covid-19, ha fortalecido aún más las herramientas y funciones que ofrece para una mejor experiencia en su uso. Las videollamadas de WhatsApp y otras plataformas, han resultado ser una parte importante para que la vida no se detenga a pesar de la forzosa distancia que hay que guardar.

Pues con el home office o trabajo desde casa, el uso de las videollamadas se ha incrementado notablemente, debido a que las empresas que han podido dar esa facilidad a sus empleados, necesitan seguir haciendo sus reuniones periódicamente.

Y qué decir de las clases en línea, que ya sea por plataformas como Zoom, Google Meet, Skype, o cualquier otra, siguen siendo indispensables en todo el mundo para que los chicos sigan aprendiendo a pesar de la distancia, independientemente del nivel escolar que se encuentren cursando.

Pero si en algún momento te perdiste de alguna reunión importante a través de una videollamada, no te preocupes, porque puedes retomarla si no entraste desde el inicio o si por alguna razón no pudiste atender la solicitud de llamada a tiempo.

Y es que, anteriormente, cuando perdías una videollamada ya no podías entrar o recuperarla después. Hoy, con las mejoras que le han hecho a WhatsApp, es muy fácil integrarte a una reunión virtual que va a la mitad, por ejemplo, a través de la app.

Así que toma nota y entérate cómo puedes recuperar una videollamada perdida o ignorada través de los siguientes pasos:

Por principio de cuentas es importante saber cómo se crea una llamada virtual o videollamada por WhatsApp.

La función sirve tanto para celulares que sean operados con el sistema Android como los que funcionan con iOS (iPhone).

Para ello, pon atención. En la parte superior derecha de tu pantalla, verás una pestaña que dice Historial de llamadas.

Al accesar, verás un botón de Crear llamada con el logotipo de un teléfono y el signo de más (+).

Posterior a ello, deberás hacer click en la primera opción del menú Nueva llamada grupal, y luego podrás elegir a los contactos que quieres invitar a la videollamada.

Los contactos que reciban la notificación o invitación, podrán unirse sin ningún problema, solamente aceptando y contestando la solicitud.

Pero si por algunas razón te perdiste de la notificación, mientras la videollamada esté en curso, podrás seguir viendo la notificación de invitación en la pestaña de llamadas.

Para ingresar a ella, sólo debes aceptar y listo, podrás disfrutar de dicha reunión virtual.

En el vídeo que verás a continuación, podrás conocer otras opciones.

