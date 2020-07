Debido al flujo desmedido de mensajes y contenido multimedia en WhatsApp, es normal equivocarse, enviando cierta información que no es para ese usuario o en el peor de los casos, para un grupo en particular, por lo que el emisor recurre a eliminar dicho mensaje de manera inmediata.

Sin embargo, una vez enviado tal mensaje, hay quienes no se percatan de que lo han recibido, sino hasta que ya aparece eliminado del chat por tal usuario, no pudiendo ver qué decía tal mensaje, cuál era su contenido, etc., generando con ello, la curiosidad por descubrirlo.

WhatsApp: cómo poder ver los mensajes o archivos multimedia eliminados. Foto Pixabay

De ahí, comenzaron a ofertarse algunos trucos para poder saber el contenido de esos mensajes eliminados, dejando a los usuarios satisfechos pero también algunos más desconcertados por información ue tal vez no era de su agrado. En realidad, saber qué decía puede causar una diversidad de sentimientos dependiendo de su contenido, por loque se puede catalogar como, un arma de dos filos.

Y bueno, hay que saber que pese a que WhatsApp no puede resolver este enigma por sí solo, existen algunas aplicaciones de terceros que pueden ayudar a descifrarlo. Sin embargo, es importante saber también que debido a que el truco ocurre por una app no oficial, se puede correr algunos riesgos al dar ciertos permisos que se requieren.

Entre las bastas opciones que existen en el mercado digital, WAMR es una de éstas y de acuerdo a las votaciones de los usuarios, de las más confiables. Está disponible en Play Store de Google para Android.

Para poder empezar a ver qué decían aquellos mensajes eliminados que podrían estar dando vueltas en la cabeza se necesitan seguir algunos pasos:

Lo primero es instalar WAMR y darle los permisos que requiere; también se le tendrá que dar acceso a las conversaciones por WhatsApp.

y darle los permisos que requiere; también se le tendrá que dar acceso a las conversaciones por WhatsApp. Acto seguido, la app avisará al usuario cada vez que un mensaje haya sido eliminado al mismo tiempo que lo guardará en sus archivos, por lo que podrá verse en cualquier momento.

Otra buena noticia es que WAMR permite descifrar tanto mensajes escritos como contenido multimedia tal como imágenes y videos, audios, documentos GIF's y stickers.

WhatsRemoved+, es otra opción de las apps que brinda el mismo servicio, sólo que con la limitante de que sólo se puede leer mensajes de texto; así es que no es recomendable querer descifrar contenido multimedia porque no lo hará.

No obstante, y aunque estas herramientas todavía no sean ofrartadas por WhatsApp, se tendrá que correr el riesgo, debido a que como almacenan datos, pueden incurrir en la privacidad del usuario.

WhatsApp: cómo poder ver los mensajes o archivos multimedia eliminados. Foto Piqsels

