Ante la pandemia que se está viviendo provocada por el Coronavirus, los gobiernos de cada país, están extremando precauciones, por lo que han aplicado alternativas que hasta hace un par de meses, eran nulas o inimaginables. Desde que esta afección se propagó por el mundo entero, la tecnología ha venido a intensificar sus usos, y uno de ellos es sin duda, el contacto digital.

Afortunadamente, el COVID-19, no ha podido terminar con ese "as bajo la manga" que tiene el ser humano. La tecnología ha funcionado como un aliado perfecto para continuar con algunas de las labores o actividades que las personas ejecutan diariamente.

WhatsApp: cómo hacer vídeollamadas grupales durante cuarentena por Coronavirus.

Foto Pixabay

Y por si fuera poco, millones de habitantes alrededor el mundo pueden accesar fácilmente a esta tecnología, aunque habrá algunas que no, pero en general, "todo mundo se comunica" mediante herramientas tecnológicas-digitales.

El Internet, sin duda, ha jugado un papel muy importante en todo este caos que actualmente se está viviendo. Aunque hay que tomar en cuenta que para cumplir con el objetivo, se debe de contar siempre con un dispositivo electrónico, tales como los llamados smartphone, tabletas, computadores u ordenadores y hasta con la tv, sin olvidar, que sin el Internet, no se puede cumplir el cometido.

WhatsApp de la mano de la tecnología, puede seguir manteniendo unidos a miles de usuarios y para ello, cuenta con la herramienta de vídeollamada. De esta manera, se puede incluso, ver a las personas que aparecen del otro lado de la pantalla.

¿Cómo hacer para mantenerse comunicados? Se sabe que la la llamada sólo conecta a las personas de manera auditiva, pero en el caso de la vídeollamada, agrega ese plus de poder ver al o a los contactos. Sólo hay que recordar que no se podrán hacer vídeollamadas si el sistema operativo de tu teléfono no es compatible.

Para realizar una vídeollamada, se deben seguir los siguientes pero sencillos pasos:

Abre el chat con la persona a la que deseas videollamar.

Toca Vídeollamada .

Cómo recibir una vídeollamada

Cuando recibas una videollamada, verás la notificación de VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP en la pantalla de tu teléfono.

Para contestar, desliza el ícono verde hacia arriba.

Para rechazar, desliza el ícono rojo hacia arriba.

Para rechazar la llamada con un mensaje, desliza el ícono de mensaje hacia arriba.

Cambiar entre llamadas y vídeollamadas

Si estás en una vídeollamada y deseas cambiar a llamada, sigue estos pasos:

Desde la vídeollamada, toca Detener vídeo . Al hacerlo, tu contacto recibirá una notificación de que apagaste tu cámara.

. Al hacerlo, tu contacto recibirá una notificación de que apagaste tu cámara. Cuando tu contacto toque el ícono para detener el vídeo, la vídeollamada cambiará a llamada.

Si estás en una llamada y deseas cambiar a vídeollamada, sigue estos pasos:

Desde la llamada, toca Vídeollamada .

Tu contacto verá una solicitud para cambiar a videollamada y puede aceptar o rechazar el cambio.

Cómo hacer una videollamada grupal

La función Vídeollamada grupal de WhatsApp permite hacer vídeollamadas de hasta cuatro participantes.

Para hacer una videollamada grupal desde un chat de grupo, sigue estos pasos:

Abre el chat de grupo con las personas a las que deseas videollamar.

Toca Llamada grupal .

Busca o selecciona los contactos que quieras añadir a la llamada.

Toca Videollamada .

Para hacer una videollamada grupal desde la pestaña de Llamadas, sigue estos pasos:

Abre la pestaña de LLAMADAS.

Toca Nueva llamada > Nueva llamada grupal .

Busca o selecciona los contactos que quieras añadir a la llamada.

Toca Videollamada .

Para hacer una videollamada grupal desde un chat individual, sigue estos pasos:

Abre el chat con una de las personas a las que deseas videollamar.

Toca Videollamada .

Cuando tu contacto acepte la llamada, toca Añadir participante .

Busca o selecciona el contacto adicional que deseas añadir a la llamada. Si se te indica, toca Añadir.

Importante: