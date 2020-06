Normalmente, todas las aplicaciones de redes sociales y mensajería que existen actualmente, limitan el envío de archivos pesados como los vídeos. Y aunque WhatsApp, sea una de las más utilizadas en el mundo con más de 2 mil millones de usuarios, su gran popularidad no la exenta de algunas restricciones. Pues uno de problemas es que, no permite el envío de archivos que pesen más de 100 MB a través de un mensaje.

Pero esto no significa que no se puedan enviar esta clase de archivos, llámense vídeos, audios, fotografías, documentos, etc. Y aunque la forma más fácil de hacerlo, sería a través de un mensaje, la app sólo permite acceder a los archivos almacenados pero no enviarlos.

WhatsApp: cómo enviar vídeos pesados. Foto Pixabay

En el caso de los vídeos de YouTube -por ejemplo- sólo se puede enviar el enlace, también conocido como liga o link, puesto que los vídeos originales de la plataforma están muy pesados.

Por lo que, para lograr el envío de dicho contenido multimedia, se puede hacer a través de Google Drive, que es el servicio de almacenamiento de la nube de Google, el cual, permite guardar y proteger todo el contenido que se tiene almacenado en un smartphone.

Y esto no debe ser problema para nadie, ya que al momento de comenzar a utilizar por primera vez un celular, necesariamente se debe crear una cuenta correo electrónico de Google, para poder descargar posteriormente cualquier aplicación que se oferte en Play Store, la tienda oficial de Google en un dispositivo Android.

Para lograrlo, se deben realizar los siguientes pasos:

Para subir un archivo, presionar la opción de Nuevo de la página principal y seleccionarlo.

Posteriormente, tener el enlace haciendo click con el botón derecho o manteniendo pulsado sobre el archivo hasta ver la opción Obtener enlace para compartir.

Copiar el enlace que aparece y pégalo en la conversación de WhatsApp.

Los contactos del chat podrán acceder a él desde cualquiera de sus dispositivos. Y no solo podrán ver el archivo compartido, sino que tendrán la posibilidad de descargarlo.

Sin embargo, no es la única forma que existe para lograrlo; en el siguiente vídeo, se describe otra práctica forma de lograrlo.