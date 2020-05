Es un hecho que WhatsApp sigue trabajando continuamente para tener contentos a sus usuarios, que por si fuera poco, rebasan los 2 mil millones alrededor del mundo. Ahora, ya se puede elegir quien sí y quien no, puede participar en un grupo.

Aunque es natural que esto pueda generar cierta molestia o indignación entre los participantes no aceptados y puedan tomar la decisión de abandonar el grupo, pues podría haber personas en el grupo que le hagan saber a los que no fueron requeridos para una conversación sobre el tema que se habló y de esa manera, podrían darse cuenta que no pudieron estar presentes o bien, no le llegó ninguna notificación del grupo.

WhatsApp: cómo elegir quiénes pueden hablar en un grupo. Foto Piqsels

Pero aunque este tipo de situaciones puedan susceder, WhatsApp permite configurar quién puede escribir en el grupo.

¿Cómo realizar las modificaciones del grupo de WhatsApp?

Cuando ya exista un grupo, ingresar a la opción Info de dicho grupo.

Ir a Ajustes del gupo, seleccionar la opción de Editar info. del grupo.

Posteriormente, seleccionar Enviar mensajes y hay dos opciones sobre quién puede enviar mensajes a este grupo: Todos los participantes / Solo administradores.

y Designar administradores del grupo (que puede ser de la total elección del usuario administrador o de quien esté editando las configuraciones del grupo).

La clave está en saber a quién Designar como administradores del grupo (que pueden ser algunos o varos participantes).

Con estos sencillos pasos, se podrá lograr el objetivo de silenciar uno o varios participantes del grupo.