WhatsApp: circula nueva estafa sobre cervezas de regalo para el Día del Padre ¡no caigas!

Como es de esperarse ante la próxima celebración en México y otros países del mundo, como es el Día del Padre (domingo 19 de junio de 2022) los estafadores ya están haciendo de las suyas y ya está circulando a través de WhatsApp una nueva fake new (noticia falsa) o nueva estafa sobre un supuesto regalo de cervezas para celebrar al "jefe de la casa"... así que si no has recibido un mensaje con esa invitación, ¡no caigas!

En las últimas horas la reconocida empresa cervecera Corona, emitió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter @Corona_MX, en la que informa que circula una supuesta promoción que ofrece un total de 5 mil hieleras con cerveza a propósito del próximo Día del Padre; por lo que indica que podría ser un nuevo virus o al menos que una nueva estafa.

Y ¡ojo! si tú eres de los que envías este tipo de mensajes que además de falsos, inquietan a la sociedad, pues WhatsApp advirtió que una de las razones para cerrar cuentas a partir del 31 de mayo pasado, era precisamente por andar difundiendo noticias falsas y por terminar con la paz y tranquilidad de los usuarios.

Empresa frena a estafadores

De acuerdo a información que circula en otros medios, la falsa promoción se ha hecho viral a través de la app, propiedad de Meta, mediante un mensaje que incluye un link que remite a dicha promoción, motivo por el cual, la compañía cervecera ha alertado a la sociedad en varias ocasiones en cuanto a que su información personal podría estar en riesgo, pues es bien sabido que ese tipo de mensajes y estafas, lo que buscan es robar información de los usuarios.

"Recuerda no dar tus datos personales a ninguna otra cuenta que no sea la oficial de Corona. Evita fraudes. Antes de proporcionar tus datos personales a una dinámica de Corona, verifica que sea en las cuentas oficiales", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

En otros de los mensajes se lee: "¡Familia Corona! Las dinámicas oficiales de la marca se publicarán única y exclusivamente en nuestras redes. Actualmente circulan muchos concursos que pueden ser amenaza de virus. No caigas en ellos".

⚠️⚠️⚠️Recuerda no dar tus datos personales a ninguna otra cuenta que no sea la oficial de Corona. Evita fraudes.⚠️⚠️⚠️



Antes de proporcionar tus datos personales a una dinámica de Corona, verifica que sea en las cuentas oficiales.������ pic.twitter.com/Rxyle4Coin — Corona MX (@Corona_MX) May 18, 2022

Recuerda no dar tus datos personales a ninguna otra cuenta que no sea la oficial de Corona. Evita fraudes. Antes de proporcionar tus datos personales a una dinámica de Corona, verifica que sea en las cuentas oficiales

Los estafadores cristalizan su objetivo a través de una página web falsa y el mensaje solicita a los usuarios a ingresar a la liga que les llega para participar en el concurso cuyo premio es una hielera llena de Coronitas (bebida de la empresa). ¡Pero no es todo! Una vez abriendo el enlace solicita responder un cuarteto de preguntas para ganarse dicho premio, así que ¡cuidado!

����¡Familia Corona! ⚠️⚠️ Las dinámicas oficiales de la marca se publicarán única y exclusivamente en nuestras redes. Actualmente circulan muchos concursos que pueden ser amenaza de virus.⚠️⚠️ No caigas en ellos⚠️⚠️ pic.twitter.com/JAOmjqDnmF — Corona MX (@Corona_MX) June 8, 2022

