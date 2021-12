WhatsApp cambió de nombre, descubre cómo se llama hoy en día

Sin duda, WhatsApp sigue siendo una app de mensajería instantánea con más auge en todo el mundo en múltiples dispositivos como tabletas computadoras y por supuesto en celulares. No obstante, algunos cambios de han apoderado de la app y hasta hoy, muchos de los millones de usuarios que existen alrededor del mundo, no se han dado cuenta -quizá- de que tiene algunos cambios en cuanto al nombre de la empresa que lo respalda; lo que indica, que WhatsApp estaría cambiando de nombre.

Y es que, hasta hace algunos días, se sabía que WhatsApp había sido comprada -desde hace años- por Facebook, sí, la compañía, propiedad de Mark Zuckerberg, así como lo fue en su momento Instagram y por default Messenger, el mensajero del padre de las redes sociales.

Pues se sabe que hasta hace un mes, cuando los usuarios ingresaban a su cuenta de WhatsApp a través de sus equipos celulares ya fueran Android o iOS (iPhone), aparecía una leyenda en la parte inferior de la pantalla que se leía: "WHATSAPP FROM FACEBOOK" o dicho en Español, "WhatsApp, propiedad de Facebook".

Y aunque respecto a la franquicia que ha comprado Facebook desde hace algunos años, nada ha cambiado, sí se han hecho algunos ajustes en las plataformas, por lo que aunado a las constantes actualizaciones de la app, ahora hay algo nuevo en las pantallas de los celulares que tienen instalado WhatsApp.

Todo se debe a que entre los meses de octubre y noviembre, Mark Zuckerberg decidió hacer modificaciones al nombre de Facebook a Meta, por Metaverso; situación que también altera la pantalla principal de WhatsApp en "su apellido".

Pues desde ese entonces, ahora cuando los usuarios accesan a las apps más utilizadas en cuanto a las redes sociales como Messenger, Instagram y en especial WhatsApp, la leyenda anterior ha sido cambiada por "WHATSAPP FROM META".

La primera pregunta que podría hacerse es si el logotipo de la marca cambió. La respuesta es no. Aunque existen algunas funciones que han cambiado, como la forma de los globos de las notificaciones de la app.

En tanto, se espera que el cambio respecto al "apellido" de WhatsApp cambie de forma paulatina con la última actualización, que será notable al iniciar cualquiera de las apps como el propio Facebook, Messenger, Instagram, Oculus y por supuesto, WhatsApp.

Un segundo cuestionamiento que podría hacer ruido entre los usuarios de WhatsApp y de la familia de Facebook, obedece a ¿Qué es Meta, el Metaverso de Facebook?

Durante una presentación realizada por Mark Zuckerberg a finales de octubre, el padre de la tecnología indicó que el futuro de la humanidad es ser parte del "metaverso", cuya intensión es que los usuarios del mundo se movieran con sus avatares personalizados. Por otro lado, con este cambio, todos los usuarios podrán navegar en internet o en Meta, utilizando las apps que siempre utilizan, como es el caso de WhatsApp.

Se presume que Meta, también abarcará a apps de redes sociales y mensajería instantánea como Oculus, Messenger, Instagram, entre otras marcas que maneja Mark Zuckerberg, que también ha cambiado su nombre; de Oculus "Oculus from Meta", de Messenger a "Facebook Messenger from Meta" y de Instagram a "Instagram from Meta".

