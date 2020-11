WhatsApp: así serán los mensajes que se autodestruirán en automático

El pasado mes de septiembre, se anunciaba que WhatsApp se encontraba preparando una función que hará que los mensajes multimedia recibidos se autodestruyan automáticamente en un determinado tiempo. Dentro de este contenido se contemplan imágenes, fotografías, vídeos, GIFs, audios, stickers estáticos o con movimiento y sonido, etc.

Sin embargo, aunque parecía que era una función generalizada, lo cual podría provocar un caos para quienes utilizan WhatsApp todos los días como una herramienta de trabajo o escolar, ahora se sabe que existirá la opción de habilitarla o no; por lo que cada quién decidirá cómo manejar la información recibida.

Es decir, los usuarios que habiliten la opción podrán recibir y enviar mensajes que se autoeliminarán después de siete días, independientemente de si se abrieron y fueron leídos o simplemente se quedaron en la bandeja de entreada. La función funcionará tanto para chats de grupos como individuales.

Dichos mensajes se volverán autodestruibles, toda vez que los adscritos a la app, propiedad de Facebook, activen dicha opción desde los Ajustes de WhatsApp en el apartado de 'Uso de Datos y Almacenamiento'; ¡es muy fácil!

Otro detalle que es importante saber es que los mensajes seguirán apareciendo en la vista previa de las notificaciones y en las respuestas con cita.

Y lo más importante es que no hay de qué preocuparse si no se habilita o activa la función; pero si se decide activarla, hay que tomar en cuenta que no se autodestruirán los mensajes que fueron enviados o recibidos hasta antes de modificar la configuración.

Y en este caso, una vez activada la función, si lo que se quiere es conservar dichos mensajes, pueden respaldarse en copias de seguridad que automáticamente WhatsApp realiza periódicamente, aunque también pueden desaparecer cuando se restauren las conversaciones.

La función eliminará fotografías y vídeos que estén guardados en WhatsApp; sin embargo, no destruirá el contenido multimedia que se tenga almacenado en el dispositivo, por ejemplo, para el caso de los usuarios que tengan activada la descarga automática de los archivos multimedia.

WhatsApp: así serán los mensajes que se autodestruirán en automático. Foto: Pixabay

Por otr lado, la app de mensajería instantánea más popular con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, ha sugerido a sus adscritos, que sólo utilicen la función con usuarios en los que se confía, ya que pese a que en las copias de seguridad se puede perder alguna información importante, aún se puede salvar dicha imagen, haciendo screen shot o capturas de pantalla, pues éstas no entran en los mensajes autodestruibles.

La nueva función que próximamene podrá utilizarse en WhatsApp, estará disponible en sus versiones para Android, iOS, KaiOS y en sus modalidades de WhatsApp Web y de escritorio.

