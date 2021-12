WhatsApp: así se pueden personalizar las notificaciones de los grupos

Mensajes de todo tipo van y vienen a diestra y siniestra en los grupos de WhatsApp, y por el hecho de que puede resultar molesto para uno o muchos usuarios de la plataforma, la app pone a disposición de los mismos las opciones que existen para personalizar las notificaciones de los grupos a través de un fácil procedimiento.

Cuando los usuarios son agregados a un grupo, tienen una gran tarea que radica en personalizar las notificaciones y hasta el tipo de mensajes y de quién sí y no quiere recibirlos; no obstante, una de las mejores opciones para evitar tanta notificación es silenciarlos para siempre.

Y aunque hay grupos más importantes que otros debido a su rango, es decir, escuela, trabajo, familia, etc., también es importante revisarlos para ver alguna información relevante o de interés para los usuarios, luego de que desactiven las notificaciones.

No obstante, es un hecho que WhatsApp brinda todas las herramientas y funciones para que cada usuario pueda personalizar su cuenta como mejor le convenga y de acuerdo a sus intereses.

Y es que, el excesivo tráfico de mensajes de texto, notas de voz, imágenes, fotografías, vídeos, enlaces, documentos, stickers fijos o con movimiento y demás mensajes multimedia, puede resultar molesto para muchos, por lo que la personalización de mensajes es una de las mejores herramientas para mantener el control de la cuenta de WhatsApp.

WhatsApp es una herramienta de comunicación indispensable que se utiliza todo el año, y en esta época decembrina no es la excepción, pues muchos empiezan a preparar las fiestas y reuniones familiares, de trabajo o escuela y es a través de los grupos que se coordinan muchos de los detalles que implican.

Y por ello, se pueden activar, desactivar, personalizar con timbres diferentes, luces, etc., cada uno de los grupos de WhatsApp. Para ello, sólo debes seguir el procedimiento que se detalla a continuación:

Diana Palacios Periodista

