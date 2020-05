WhatsApp es una de las plataformas que está trabajando constantemente en mejorar y/o innovar funciones que permitan que los usuarios personalicen la app; este el caso de poder cambiar de color el ícono con el fin de que millones de usuarios alrededor del mundo puedan distinguirla fácilmente.

WhatsApp está considerada como la mensajería instantánea, posicionada en segundo lugar a nivel mundial con más de dos mil millones de usuarios que la utilizan a diario para mantenerse comunicados con las personas, ya sean familiares o amigos y más aún cuando se encuentran en casa cumpliendo la cuarentena por la pandemia causada a su vez, por el Coronavirus.

WhatsApp: así puedes cambiar de color el ícono de la app. Foto Pixabay

Ahora, los usuarios pueden cambiar el color del ícono de la app, gracias a una aplicación externa llamada WhatsApp Plus, la cual no es oficialmente reconocida, por lo que el usuario debe de seguir los pasos correctamente para que no dañe ningún tipo de información personal que contenga en la aplicación.

Cómo cambiar el color del icono de WhatsApp:

Descargar WhatsApp Plus.

Al descargar WhatsApp Plus, el usuario debe de hacer una copia de seguridad de sus chats y su información para que no pierda todo lo que tiene.

Ir a Ajustes para encontrar la opción de Chat y después la Copia de seguridad.

Posteriomente se debe de desinstalar WhatsApp para poder instalar WhatsApp Plus.

Entrar al enlace https://idescargar.com/whatsapp-plus/ y seguir los pasos de descarga.

Una vez instalada la app, se podrán realizar los cambios personales que el usuario quiera en el menú de la parte derecha de arriba de la app.

Hacer click en la opción Plus Configuraciones en la que se verá la opción Universal, que permitirá elegir los estilos disponibles.

Posteiormente, hacer click en la opción de Íconos en la que se podrá seleccionar el color que más le guste al usuario y reemplazarlo por el que se encuentra en la pantalla de escritorio del celular.

WhatsApp: así puedes cambiar de color el ícono de la app. Foto WhatsApp

Aunque la app no es reconocida, el usuario puede ingresar al link para darle un toque diferente a su WhatsApp elegiendo las opciones que le permitirán personalizarla. Sin duda, WhatsApp deja a los internautas sorprendidos cada vez más por los diferentes trucos que permiten que se realicen diversidad de funciones con las que las personas se sientan más cómodas.