WhatsApp: así puedes activar más de 6 reacciones en tus chats

Si eres de los que utilizas la tecnología al máximo y te gusta reaccionar a casi cualquier mensaje que recibes en redes sociales y por WhatsApp, ya podrás activar más de las seis reacciones que la app ha lanzado por default para seguir expresando tus sentimientos sin decir ni una sola palabra.

Pues tras su reciente lanzamiento en días pasados, sólo ofreció reaccionar a los usuarios, con únicamente seis emojis que van des la mano con pulgar arriba, el corazón rojo, la carita llorando de risa, la carita de sorpresa, la carita llorando de tristeza y manos rezando o agradeciendo (Me gusta, Me encanta, Ríe, Sorprendido, Triste, y Gracias).

Pero WABetaInfo -el sitio especializado en WhatsApp-, ha indicado que ya se podrá reaccionar con más de de este sexteto de emojis y se encuentran en la versión beta de la app de Meta.

"Mientras WhatsApp está desarrollando nuevas funciones en WhatsApp beta para Android, iOS y Desktop, el equipo también se está enfocando en lanzar funciones en la aplicación UWP que ya están disponibles en diferentes plataformas. ¡Hoy, WhatsApp finalmente lanza la capacidad de reaccionar a los mensajes después de instalar la última actualización de la aplicación Universal Windows Platform!", se lee en la página de WaBetaInfo.

Y es que después de anunciar que WhatsApp, la app de mensajería instantánea con más auge en el mundo, no sólo permite realizar llamadas con 32 personas a la vez, sino que ahora su plataforma te permite agregar a 512 contactos en un solo grupo, así como enviar documentos con un peso de 2 GB y hasta crear stickers de las imágenes que desees, ahora, trae esta nueva oferta para sus más de 2 mil millones se usuarios alrededor del mundo.

Para reaccionar con más emojis en WhatsApp, sólo deberás tomar nota sobre los detalles y sencillos pasos que se detallan a continuación. Las nuevas reacciones podrán verse en la versión beta de WhatsApp para iOS (iPhone).

Y tras presionar sobre un mensaje sobre el que desees reaccionar, entre los emojis podrás ver al extremo del lado derecho, un símbolo de más, algo así: "+"; lo que indica que al darle click en esa opción, se desplegará un menú con más emojis con los que puedes reaccionar a dicho mensaje.

Y por si fuera poco, también podrás encontrar una fila dedicada a tus reacciones elegidas recientemente en la misma sección.

Otro punto, es que no te será tan ajeno dado tu experiencia con otras redes sociales como Instagram y Messenger de Facebook, y WhatsApp no será la excepción. La nueva oferta de WhatsApp aún se encuentra en la versión beta, pero se espera que en las próximas semanas llegue a todos los celulares del mundo

