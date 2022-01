WhatsApp: ahora podrás responder mensajes sin escribir, sólo con reacciones

En meses pasados -todavía del 2021-, se anunciaron algunos cambios de WhatsApp, el servicio de mensajería instantánea con más auge en nuestros días. Y entre los cambios que se avecinan y ya están muy próximos a hacerse realidad, es la herramienta de reacciones en la app, ¡sí!, tal y como lo puedes ver en Messenger, el mensajero de Facebook, cuando tienes una conversación con uno o más contactos.

¿De qué se trata? Pues ya falta muy poco para que tal y como lo hacemos normalmente en una conversación de Messenger reaccionando con los emojis que no son otra cosa más que las reacciones implementadas desde hace algunos años por Facebook -el padre de las redes sociales, ahora de podrá hacer en las conversaciones de WhatsApp también.

Es decir, ahora, cada vez que recibas un mensaje, podrás reaccionar a éste con las caritas o íconos de "Me Gusta", "Me Encanta", "Me Divierte" "Me sorprende", "Me Entristece" o "Me Enoja", tal y como lo hacemos con cada publicación de Facebook, por ejemplo, o con cada mensaje recibido en Messenger.

Incluso, dentro de las últimas actualizaciones de WhatsApp en la versión Beta, se ha dejado ver ya, una posible función entre WhatsApp y Messenger, y aunque no parece que el usuario pueda compartir una misma lista de contactos ni de servidores, utilizar la misma herramienta de reacciones, pondría a la familia Meta (antes Facebook), ¡en otro nivel!

Y es que, se sabe que en las últimas horas, WhatsApp ha agregado la versión Beta, dicha herramienta de reacciones, lo que te llevaría a responder los mensajes recibidos sin necesidad de tener que escribir texto alguno, pues dentro de muy poco tiempo, podrás reaccionar con distintas caritas y los clásicos íconos de 'Like' (Me gusta) que es la manita con el pulgar arriba o 'I Love It' (Me Encanta) que se distingue con un corazón rojo.

Por otro lado, WABetaInfo, que es el sitio especializado de WhatsApp, también reportó que ya habían realizado los ajustes pertinentes en de la herramienta en la versión Beta de la app.

Los usurarios que utilicen WhatsApp Beta en iOS (iPhone), ya pueden visualizar la pantalla en Ajustes o Configuración. Y por si fuera poco, la nueva herramienta de reacciones que se une a las miles de posibilidades de configuración de tu cuenta de WhatsApp, ahora también se han habilitado las notificaciones especiales, mismas que se pueden silenciar en el Menú de Configuración.

�� WhatsApp Messenger beta for iOS 22.2.72: what’s new?



WhatsApp is rolling out settings to manage reaction notifications, so message reactions are coming very soon!https://t.co/wAY6zS8v9e — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 13, 2022

Y aunque parece que ya no falta casi nada para que los más de 5 mi millones de usuarios alrededor del mundo puedan disfrutar de esta nueva herramienta de WhatsApp, aún se desconoce la fecha oficial en la que se lanzará. Lo que sí es un hecho, es que el código de WhatsApp, ya hace referencia a elementos relacionados con lo anteriormente escrito.

De esta forma, es como se puede ver la configuración de WhatsApp, ingresando a Configuración y/o Ajustes y luego a Notificaciones

WhatsApp: ahora podrás responder mensajes sin escribir, sólo con reacciones. Foto Cortesía Chispa.tv

