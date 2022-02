WhatsApp agregará una tercera palomita al chat y su función no gustará a muchos

La aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, WhatsApp, anunció recientemente que agregará una tercera palomita a sus chats y muchos de los usuarios se ha preguntado para qué servirá esto, pues con dos parecía ser suficiente.

Sin embargo, las constantes actualizaciones de WhatsApp requieren nuevas herramientas y es por ello que la empresa de mensajería reveló cuál será la función de la tercera palomita y seguramente ello no gustará a muchos de sus usuarios.

Cuando la aplicación implementó el uso de dos palomitas y el cambio a azul cuando se leía un mensaje miles de personas pusieron el “grito en el cielo” pues ya no podrían evitar que quien les había mandado el mensaje supiera que lo habían leído, ahora, vendrán cosas peores pues al agregar una tercera palomita, WhatsApp permitirá que tu emisor sepa si además tienes intención de compartir lo que te enviaron… y no, no es una historia de terror de la televisión.

Aunque con las nuevas políticas de la aplicación de mensajería muchos emigraron a otras plataformas para comunicarse al no estar de acuerdo, lo cierto es que WhatsApp es la reina en este tipo de herramientas tecnológicas, con millones de usuarios alrededor del mundo, pero ello podría variar en breve con lo que pasará con la tercera palomita azul.

Hay que recordar que hasta el momento, cuando alguien manda un mensaje mediante esta aplicación aparece una primera palomita que significa que se ha enviado; una segunda indica que ya fue entregado, y al ponerse azules ambas quiere decir que ha sido leído por el receptor.

Esas funciones parecían suficientes y a más de uno le trajo dolores de cabeza cuando por error entraban a ver un mensaje que no querían abrir, dando así a conocer al receptor que se había leído y que quizá había sido ignorado.

Pero ahora parece que WhatsApp quiere ver arder al mundo y la tercera palomita que pretende agregar tendrá la función de indicar si se hizo una captura de pantalla de ese chat o de esa conversación, y ello es algo que no les gustará a muchos pues significará el fin de los screen shots para poder enviarle a alguien más lo que están recibiendo.

De acuerdo con la información que ha circulado, la tercera palomita aparecerá y se pondrá en azul cuando haya una captura y además WhatsApp enviará una leyenda que dirá: “El usuario ‘x’ realizó una captura de pantalla. Por su seguridad, no proporcione ningún tipo de información personal”.

Evidentemente, la nueva palomita forma parte de las medidas de seguridad que ha implementado la aplicación para evitar que el contenido privado sea compartido. Aunque todavía no hay una fecha estimada para esta nueva actualización, se espera que sea en breve y quizá, cuando menos te des cuenta, ya tendrás una tercera palomita en alguno de tus chats de WhatsApp.

