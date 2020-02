WhatsApp Web es una aplicación online que permite acceder a la aplicación desde del navegador. WhatsApp Web tiene infinidad de trucos y herramientas con las que los usuarios pueden realizar diferentes acciones en favor de cuidar su identidad personal, es la mensajería que permite la comunicación instantánea entre las personas.

WhatsApp Web facilita a las personas que están frente a una computadora sus actividades, pues no será necesario estar al pendiente de los mensajes que les envian a través del móvil. Las personas pueden realizar sus actividades a través de está aplicación online. Sin embargo, a veces suele ser necesario no estar conectado con una sola cuenta si no con tres al mismo tiempo en el PC. El usuario podrá adquirirlo con solo contar con la aplicación de Google Chrome y la aplicación de WhatsApp en la computadora.

WhatsApp Web: cómo abrir hasta 3 cuentas al mismo tiempo. Foto pixabay

La idea de tener WhatsApp en la computadora es que las personas que tienen negocios o que siempre requieren estar frente a una PC puedan trabajar desde está, con las mejores comodidades.

Pasos para abrir tres cuentas al mismo tiempo de WhatsApp Web:

Primero debes de abrir Chrome que es el navegador donde se conectará la aplicación. Debes ingresar a WhatsAp web y ahí iniciarás otra sesión. Después te vas al modo incógnito del navegador y nuevamente abres WhatsApp Web con otra sesión más. La idea es abrir tres cuentas independientes sin ningún problema y conversar sin que se presente algún problema.

Al tener abiertas tres aplicaciones de WhatsApp Web en la PC será una de las habilidades más grandes que los usuarios tengan. Pues podrán trabajar con la libertad que necesitan para agilizar el trabajo, todo es cuestión de tener en cuenta las medidas de seguridad para que ningún desconocido tenga acceso a tu información.