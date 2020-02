WhatsApp es una de las aplicaciones que busca mantener la privacidad de sus usuarios. Mediante los chats las personas pueden tener comunicación intercambiando contenido diverso como imágenes, videos, stickers y los más usados hasta el momento: los emojis.

Desde cualquier app, la privacidad es uno de los elementos importantes que cada usuario quiere cuidar, pues a nadie le gusta que los demás estén viendo o leyendo lo que envían por medio de la App.

WhatsApp: Trucos para evitar que vean tus chats en el móvil y en la PC. Foto Pixabay

Cuando los cibernautas utilizan su aplicación de WhatsApp en el móvil y en la PC existen riesgos que hurten su privacidad; pues en ocasiones a algunas personas que les gusta leer lo que no va dirigida hacia ellas y por otro lado, están los hackers quienes utilizan ese tipo de información realizar extorsiones.

Cómo cuidar la privacidad de tu móvil:

Colocar la huella digital. Abrir los ajustes del celular. Hacer click en Privacidad. Aparecer un apartado que dice "bloqueo de huella digital". Colocar tu huella para que el móvil la reconozca.

Cómo ocultar chat en la app WhatsApp móvil:

Abrir WhatsApp. Seleccionar el chat que se desea ocultar. Pulsar en el botón que tiene la flecha hacia abajo, la conversación se bajará hasta el final de todas las conversaciones con la intención de que las personas no puedan leerlas.

Cómo ocultar un chat en WhatsApp Web:

Abrir WhatsApp Web. Escanear el código de verificación. Para realizar este proceso, descargarás la aplicación de Privacy Extension de WhatsApp Web. Esta app se puede descargar gratuitamente de Google Play.

Este tipo de Trucos sirven para que las personas tomen las medidas de seguridad convenientes y que otros internautas no puedan observar sus conversaciones, ni meterse a su teléfono celular con tanta facilidad, ya que la huella digital no se puede sustituir porque es una huella única que tiene cada individuo y no es sustituible.