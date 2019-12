WhatsApp: Truco para chatear sin que vean tu foto de perfil

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más descargadas y usadas del mundo por ello la app siempre está implementando nuevas funciones y características para mantenerse en el gusto y preferencia de los usuarios, sim embargo, hay muchas cosas o trucos que las personas desconocen, sobre todo en las cuestiones de privacidad y seguridad.

En muchas ocasiones, no deseamos que ciertos contactos conozcan alguna información privada o que otros contactos lo saben. Gracias a un método ya puedes ocultar algunos datos que ciertas personas deseas que no vean, como la foto de perfil, la hora de tu última conexión, tus estados y tu apartado de información del contacto.

El truco de WhatsApp para chatear sin que vean tu foto de perfil. Foto Pxhere

Antes de que desees chatear con algún contacto sin que vea tu foto de perfil deberás cambiar la forma de privacidad de tu perfil.

Lo primero que debes es ocultar los datos que no deseas que se muestren a los usuarios que no tienes agregados en la app. Deberás dirigirte a los ajustes de la app y después pulsa en la opción Cuenta. Estando en el apartado, pulsa la opción Privacidad, apartado donde podrás seleccionar quien sí y quien no podrá ver tu información. Selecciona la opción que dice que solo tus contactos pueden verlo.

Envía mensajes de WhatsApp sin que pueda ver tu perfil

Para lograr este método sin que nadie se percate quién eres. Lo primero que debes hacer es abrir el navegador de tu móvil o PC, sitio donde escribirás la dirección wa.me/52xxxx (en vez del 23 deberás poner el código internacional de tu ciudad y las xxx significan el número de teléfono de la persona a la que deseas escribir). Ejemplo: wa.me /52 (código internacional de México) y el número de tu contacto.

Es importante que sepas que el número que vas a poner no tiene que estar dentro de tus contactos, si es así elimínalo si deseas enviarle mensaje y no quieres que se de cuenta de tu foto de perfil. Si no lo eliminas observara con toda libertad tu fotografía de perfil.

Al ingresar a la página te aparecerá una pantalla donde te preguntará si quieres enviar un mensaje al número que escribiste.

Posteriormente se abrirá la aplicación de WhatsApp en su versión app, esto si se realizó el proceso desde Android. Si para este proceso utilizaste un navegador de ordenador se abrirá la versión web de la app. De cualquier forma que hayas ingresado debes de saber que debes enviar cualquier mensaje a ese contacto y no sabrá quién eres, a menos de que él te tenga agregado o bien no tendrá acceso a nada de tu información.