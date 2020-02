WhatsApp y el truco para cambiar el tamaño de la letra en tus chats. La aplicación de WhatsApp permite la comunicación entre las personas mediante un chat, en el cual pueden intercambiar texto e imágenes. Es importante resaltar que pasar mucho tiempo frente al móvil puede dañar la vista.

La vista forma parte de los cinco sentidos del cuerpo humano, por medio de ella se puede observar el medio ambiente en el que nos desarrollamos, y permite realizar diferentes tipos de acciones como lo es mensajear.

WhatsApp: Truco para cambiar el tamaño de la letra en tus chats. Foto pixabay.

WhatsApp busca mantener el cuidado de sus usuarios, por eso existe un truco que permite que las personas puedan cambiar el tamaño de la letra en los chats para no lastimar su vista.

Pasos para cambiar el tamaño de letra en un chat:

Primero se debe de ingresar a la aplicación de WhatsApp. Buscar los tres puntos que aparece en la parte superior derecha. Dar click en Ajustes para elegir la opción de chats. Ahí encontrarás las opciones de tamaño de fuentes, donde se mostrarán variantes como grande, mediano y pequeño. El usuario elegirá el tamaño que prefiera.

El cambio de tamaño de letra en la aplicación de WhatsApp no es complicado, pero sin embargo, solo existen tres opciones disponibles, aunque no solamente aplica para la aplicación si no para el teléfono en general.