WhatsApp: Suben película completa de Shrek como sticker animado

El pasado 8 de julio llegaron 4 paquetes de stickers animados a WhatsApp para Android. Inicialmente, antes del lanzamiento oficial solo se encontraban en la versión Beta un paquete de Sticker pero finalmente la app terminó por lanzar cuatro paquetes. Es importante recordar que para que el usuario puede disponer de los recientes stickers animados deberá tener actualizada la versión más reciente de WhatsApp.

Sin embargo, lo que más ha impresionado a los 2.000 millones que disponen de la app es que después de que la película completa de Shrek circulara en diversas redes sociales, por fin llegó a WhatsApp como un sticker animado. El sticker que dura apróximadamente 5 minutos con 40 segundos se viralizó rápidamente por lo que los amantes de la película animada estadounidense, lanzada en el 2001, ya cuenta con el.

mi hermano me mandó un sticker que es LITERLMANTE TODO SHREK y ahora cada que quiero usar stickers se traba y se cierra whatsapp pic.twitter.com/tsExqj6P9Y — nsqk (@nsqkk) July 21, 2020

Pues tras su estreno de la primera cinta de la saga en 2001, el peculiar ogro sigue siendo un éxito a través de memes, videos con música de diversos géneros, incluso un video extraño de culto titulado “Shrek is love, Shrek is life”, y ahora se viraliza en Whatsapp con los stickers animados. Pese a que, Shrek es la película que actuamente cirlcula en WhatsApp, no es la primera que se ha convertido en Sticker animado, ya que cintas como “Bee movie” y la clásica “Star wars” también han circulado en la app.

Cómo obtener un sticker animado

Lo primero que debes asegurarte es que tu versión de WhatsApp sea la más actual

Abre un chat

Posteriormente selecciona el icono de emoji al lado izquierdo del campo de ingresar texto.

Después selecciona el icono de stickers, el de la derecha en la barra inferior.

Presiona el icono de "+" en la parte superior derecha del recuadro.

Selecciona la flecha hacia abajo para descargar uno de los paquetes de stickers animados de WhatsApp llamado, como por ejemplo "Playful Piyomaru".

