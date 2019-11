Los emojis te ayudan a expresar emociones de todo tipo a través de una conversación, en la aplicación se encuentra un repertorio de caritas que tienen definiciones, aunque en ocasiones las personas se equivocan al momento de usarlas, pues tratan de expresar algo que no se identifica en verdad en el emoji.

A través de la emojipedia el significado de la cara de la luna negra tiene tres definiciones que ayudan a los seguidores a que tengan la definición clara para que la utilicen conforme a la conversación, y las personas la identifiquen con facilidad, pues hoy en día las conversaciones son muy utilizadas y sirven como el medio eficaz de comunicación

Lee también:Emoji: Qué significado tiene la mujer con hiyab

WhatsApp: Que significado tiene el emoji de la Luna Negra. Foto pixabay.

Definiciones de la cara de la luna negra significa:

Esta carita la utilizan para transmitir miedo

también es utilizada para ligar y hacer un chiste o una connotación sexual

Por ultimo se utiliza para hacer comentarios sarcásticos o rodeado de misterios

El emoji de la luna en ocasiones es confundido para transmitir miedo, pero el hecho de que tenga la cara oscura no quiere decir que eso expresa, las personas si lo utilizan por esa razón, es muy conocido por los usuarios, se dice que la mayoría de los seguidores tienen acceso a la aplicación de WhatsApp, como medio de comunicación masiva, que ayuda a que tengan acceso a conversar con todas las personas que lo decidan.

La tecnología a facilitado en redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Pero se debe de tener en cuenta que no en todas las aplicaciones son los mismo emojis, pues cada una de estas tienen su propio diseño, pero si son muy utilizadas, pues sirven para transmitir risas, felicidad, alegría, molestia, miedo, etc.