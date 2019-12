WhatsApp: Qué significa el emoji de la persona con turbante

Hoy en día los emojis juegan un papel muy importante en las conversaciones de las personas en WhatsApp, pues han venido a darle un plus a la charla, ya que a través de ellos se pueden expresar diferentes sentimientos. En la actualidad existen alrededor de 1.510 emoticonos distribuidos en ocho categorías.

A través de los emojis las personas pueden ahorrarse palabras y con una sola imagen expresan exactamente lo que quieren decir. Es importante destacar que los emojis se les da la interpretación dependiendo del contexto cultural en el que se encuentren las personas. Uno de los emojis quen más ha llamado la atención es la de la persona con turbante.

Lee también: Por qué el número atómico permite deducir el número de electrones

Para qué usas el emoji de la persona con turbante. Foto Especial

El emoji de la persona con turbante lo podemos encontrar en WhatsApp tanto en hombre como en mujer (Man Wearing Turban, Woman Wearing Turban), el cual fue añadido a la app en el 2016.

Pero ¿qué significa el emoji de la persona con turbante?. En WhatsApp podemos ver a un hombre y a una mujer con parte del rostro tapado con una tela larga, razón que pensaríamos que tiene que ver con musulmanes, hindúes y sijs, que son las personas que comúnmente utilizan turbantes.

El emoji de la persona con turbante está asociado a la religión o bien a las tradiciones de las personas. Otro de los usos de este emoji es para indicar que acabas de salir de darte un baño el cual puede reforzar con otros emojis de una niña, mujer o esmalte de uñas.

WhatsApp goza de una popularidad en todo el mundo, pues las personas no solo suelen comunicarse a través de texto, sino que pueden compartir videos, imágenes, emojis, etc. Fue en el 2009 cuando se lanzó WhatsApp y desde entonces la app no ha dejado de crecer y mantenerse a la vanguardia con novedosas actualizaciones como una serie de emojis, los cuales han venido a darle un plus a las conversaciones.