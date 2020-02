WhatsApp: Qué significa el emoji de la bandera transgénero

La gran gama de emojis que WhatsApp tiene a bien, incluir dentro de su repertorio, sin duda, puede generar malos entendidos, si no se utilizan de manera adecuada. Por ese motivo, es importante conocer sus significados.

Y siguiendo con el tema, en este caso veremos un emoji que sin duda, está causando sensación: el de la bandera transgénero.

Sin duda, los famosos íconos han dado al usuario, una nueva forma de comunicación, ya que sin utilizar mensajes de texto, claramente se puede dar a entender un estado de ánimo o sentimiento, incluso, representar cientos de cosas más de lo que se requiere comunicar.

Sin embargo, se corre el riesgo de la errónea interpretación dependiendo del o los usuarios, de la conversación, etc. Es como si esta gran diversidad de íconos mejor conocidos como emojis, ya fueran parte escencial y oficial de la comunicación por ésta y otras apps.

El emoji de la bandera transgénero de WhatsApp, la cual se muestra como una bandera con rayas horizontales de color azul y rosa pastel, con una sola franja blanca en el medio, normalmente es utilizada como una bandera transgénero u orgullo transgénero.

Como la aplicación está innovando cada vez más emojis, esta banderita, fue aprobada a inicios de 2020, y en ese sentido, varias plataformas añadieron soporte mientras se encontraban en estado de borrador (WhatsApp, Twitter, Facebook). Teniendo su llegada a los principales sistemas operativos para finales de 2019.

El emoticono de Transgender Flag es una secuencia de los emojis Waving White Flag y Male with Stroke and Male and Female Sign.