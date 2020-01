WhatsApp: Por qué no debes intentar saber quién ve tu foto de perfil

Cuando una persona quiere mostrar al mundo algún acontecimiento importante en su vida en las redes sociales o en alguna aplicación de mensajería como lo es WhatsApp, la mayoría de las veces se tiene la inquietud en saber qué persona vio lo que compartió. Tal es el caso de la foto de perfil o los famosos estado de WhatsApp, pues la mayoría de las veces las personas tienden a revisar que contactos ya se percataron de lo que compartió.

En WhatsApp existen diversos trucos para lograr ciertas cosas que no son nativas de la aplicación como por ejemplo ver la foto de perfil de cierto contacto sin que este se de cuenta, esto a través de la app Profile Tracker for WhatsApp.

Lee también: Cómo transcribir tus mensajes de voz a texto en WhatsApp

Aquí la razón de por qué no debes intentar saber quién ve tu foto de perfil. Foto ilustrativa Pixabay

Fue hace más de un año que un tuit de ESET alertó al mundo sobre los peligros de Profile Tracker for WhatsApp. Se dice que la aplicación desapareció hace bastante tiempo, sin embargo, si el usuario escribe Profile Tracker for WhatsApp en Google Play Store se percatará de que el problema sigue ahí, razón por la que te explicaremos por qué no debes descargar la app para saber quién vio tu foto de perfil.

Por qué no descargar la aplicación para saber quién vio la foto de perfil

Pese a que la app Profile Tracker ya no esta disponible oficialmente en Google Play, constantemente se busca, e incluso si el usuario busca “profile tracker for whatsapp en español”, encontrará un sinfín de aplicaciones que pueden infectar el teléfono con publicidad masiva y posteriormente robar los datos privados para luego exigir un rescate.

Si observas con cuidado antes de descargar la app te darás cuenta que la aplicación tiene puntuaciones bajas y un sinfín de comentarios negativos.

“La descargué y no encontré la información para la que según sirve. Solo juegos y un anuncio”, “Completa estafa!!!”, , “Es pesima esta ap, no funciona creo que la hicieron para robarle el dinero a los usuarios”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, curiosamente todas estás opiniones tienen calificación de cinco estrellas. Es importante destacar que todas las opiniones no son verídicas, pues están creadas desde perfiles falsos con el único objetivo de calificar positivimante la aplicación.

Si no deseas que roben tu información o te invadan de publicidad, evita descargar la aplicación.