WhatsApp Plus qué es y por qué no deberías usarlo

WhatsApp es una de las mensajerías que en los últimos tiempos ha revolucionado y se ha ido incrementando por el servicio rápido que tiene para que te comuniques con las personas.

Se dice que hay muchas aplicaciones que por medio de WhatsApp están funcionando, pero se debe de tener cuidado ya que al descargarla no puede ser que sea oficial, tal es el caso de WhatsApp Plus.

La aplicación empieza a ser desconfiada si es o no segura, pues el manejo de la información del usuario debe ser lo primero que la aplicación debe de tener en cuenta, pues a través de ellas se pueden enviar fotografías, archivos, ubicaciones, etc.

WhatsApp Plus es una actualización no autorizada, o es recomendable instalarla por que no es oficialmente declarada como legal, pues a través de WhatsApp permite que los colores, los temas y la personalización sea posible.

WhatsApp plus no es oficial aún pues su versión fue creada por terceros y esta albergada en un servidor que no es perteneciente a Facebook, pues es el dueño de la app, al estar certificada por terceros y no por el Zuckerberg, WhatsApp, lo que ocasionaría que te bloqueara la cuenta unas 24 horas.

El problema que al momento de descargar aplicaciones que aún no están autorizadas para la certificación, pueden tener al usuario como que usa cosas maliciosas y eso no es favorable al contrario ocasionaría que le cierren la cuenta de por vida.