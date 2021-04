WhatsApp Plus, lo último de la aplicación en su versión 15.40 APK

Pese a que la aplicación conocida a nivel mundial con el logotipo verde es la versión oficial de WhatsApp, existen algunas otras opciones en el mercado que buscan revolucionar las ofertas de herramientas que la app original ofrece a sus más de 2 mil millones de usuarios a nivel mundial y pese a que no son versiones originales, están haciendo mucho ruido a esos usuarios empedernidos por querer "cambiar" o "innovar" sobre la app original. ¿Conoces WhatsApp Plus? Si tu respuesta es no, entérate al leer lo siguiente:

Por principio de cuentas hay que saber que las versiones oficiales para utilizar el servicio de mensajería instantánea se llaman WhatsApp o WhatsApp Web para versión computadora; no obstante, versiones como WhatsApp Plus, incluso ha cambiado el color del logotipo de verde a azul, lo que puede significar una atracción para tales y cuales usuarios. Y si eres fanático de ello, ahora puedes ver lo que trae para ti la versión 15.40 APK de WhatsApp Plus.

La otra cosa que hay que saber, es el significado del término APK, ¿lo has leído o sabes qué significa?... APK es un formato de archivo que se usa para empaquetar aplicaciones para el sistema operativo que regula a los dispositivos móviles tipo Android.

Entre las opciones que brinda la versión no original de WhatsApp, llamada WhatsApp Plus, se encuentran algunas como cambiar la tonalidad de la plataforma, editar un texto después de que ha sido enviado o activar la ya conocida de "Modo Avión", que se utiliza para los fines diferentes a la versión de la app original.

Desde su invención, WhatsApp Plus ha sido una alternativa para cambiar algunos detalles de fondo de la app original, propiedad de Facebook, si eres de los usuarios a los que le llama la atención desafiar a la tenología, entonces, debes saber cómo obtener WhatsApp Pluss y lo que trae para ti este mes de abril.

Sólo que antes, es necesario advertir que al instalar la versión puede generar el llamado baneo o bloqueo y consecuentemente, pérdida de información y conenido de tus chats o conversaciones, entre otras cosas. Además hay que saber que esta versión sólo puede ser instalada en dispositivos móviles Android y no para equipos iOS, pues hay que recordar, que el sistema operativo de los iPhone, no permite instalar este tipo de aplicaciones en el equipo para seguridad de los usuarios.

Cómo obtener WhatsApp Plus en su versión 15.40 y sus novedades

Lo primero es buscar la aplicación en Play Store, la tienda virtual de Google.

Una vez instalada la versión WhatsApp Plus 15.40, podrás ver las siguientes novedades.

Por otro lado, es importante saber que si ya lo tienes instalado en tu equipo Androide, sólo basta con actualizarlo; sin embargo, tendrás que hacer una copia de seguridad antes.

Sus novedades

Entre las novedades de la versión WhatsApp Plus 15.40, podrás ver que ahora puedes ocultar las opciones del menú como "Llamadas", "Estados" o "Chats" a la par de elegir si quieres que aparezcan en formato de texto o de íconos.

a la par de elegir si quieres que aparezcan en formato de texto o de íconos. Y por si eso fuera poco, también puedes importar o exportar tus conversaciones de WhatsApp Plus a Telegram , y viceversa.

, y viceversa. También tendrás a la mano la herramienta para poder hacer lo que muchos han querido y logrado de cierta forma, aunque en versiones no oficiales: cambiar el color del ícono , utilizando funciones desde los ajustes de la app o desde la configuración del APK.

, utilizando funciones desde los ajustes de la app o desde la configuración del APK. El software de cualquier aplicación, empieza por enamorar a sus usuarios por la vista, es por eso que también podrás cambiar a tu gusto el tono de notificación de las conversaciones y el fondo de las videollamadas y llamadas que por supuesto, también podrás utilizar a través de la versión.

Sólo hay que tomar en cuenta, que si decides apostar por la instalación de aplicaciones no oficiales de WhatsApp, corres el riesgo de dañar tu equipo móvil. Para ello, tendrás que ponerte en contacto con la aplicación original o en su defecto, desinstalar otras versiones no oficiales de la app, propiedad de Facebook.