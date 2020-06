WhatsApp: Los mejores memes de la caída del servicio

WhatsAp presentó problemas en el servicio, el cual impidió que los usuario vieran su última conexión por lo que los memes no pudieron faltar. WhatsApp, es sin duda alguna, es una de las aplicaciones más cuales utilizadas día con día. Ante la pandemia de coronavirus su uso aumentó.



Sin embargo, recientemente presentó de nuevo problemas con la conexión por lo que sus millones de usuarios comenzaron a quejarse del servicio pero sobre todo a preocuparse por su privacidad. Los memes no pudieron faltar en está caída. En un meme aparece el siguiente texto: “Todos preocupados por que WhatsApp quite el dinero en línea, pero tú estás tranquilo porque ni siquiera tienes quien te escriba”, por lo que está representado por una imagen de un niño tomando una taza de café con una sonrisa burlesca.

Ahora que #WhatsApp quito su "en línea" y "escribiendo" así podré ignorar a todo mundo / Pero luego me entero que es una falla temporal pic.twitter.com/SsBphm1IHB — Itzel ✰ (@lapumista) June 19, 2020

En otro de los memes aparece un niño con el pelo explotado con un texto que dice: “La gente tóxica viendo que ya no se vé el online en WhatsApp”, como una manera sutil de burlarse de la caída del servicio. Otro meme que circuló en Twitter fue en el que aparece un pato de una caricatura en la que dice: “Levanten la mano quienes sean inmunes al fallo de WhatsApp, por lo que el patito está desvelado y dormido en una comparación.

Por último, está la imagen de Bob Esponja en la que agrega: “WhatsApp quita la última conexión y automáticamente el personaje representa la inseguridad que tiene por la app.

Entonces mi crush no me está ignorando desde hace 6 meses y todo se debe a una falla en Whatsapp, verdad?�� pic.twitter.com/vh98gDv0xd — 3rickacero (@3rickAcero) June 19, 2020

Down Detecto, fue una de las plataformas que también recibió las inconformidades de los usuarios sobre el mal funcionamiento de la app. Los países europeos más afectados con dicha falla de WhatsApp, figuran entre Inglaterra, Países Bajos y Alemania, aunuque México, no fue la excepción.

Toda tóxica emputada por no ver su última conexión / Al enterarse que es una falla de #WhatsApp pic.twitter.com/EY5ZcEcQil — Rei Kahis (@ReiKahis) June 19, 2020