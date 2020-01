Los hackers cada vez más hace lo imposoble por apoderarse de las cuentas de WhatsApp, pues es la forma perfecta para robar información, realizar estafas y chantajear a los contactos.

Hoy en día las redes sociales representan una manera muy fácil de comunicación entre las personas, pues en el los últimos meses han alcanzado más popularidad. WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más rápida que ofrece un servicio de comunicación, pero los hackers están violando la privacidad de las personas utilizando las cuentas para cometer diferentes tipos de actos ilícitos.

WhatsApp: Hackers emplean nueva táctica para robar cuentas. Foto pxfuel.

Los hackers están utilizando diversas modalidades para robarse las cuentas de las persona. Para llevar a cabo el hackeo de una cuenta, los kackers hacen una llamada en la cual le dicen a la persona que se ha ganado una entrada gratis, ya sea a un espectáculo o concierto.

Cuando la persona se emociona y cree que ha ganado el premio, el hacker le dice que se le enviará un SMS, en donde deberá compartir los seis números digitales para confirmar el boleto que ha ganado.

Sin embargo, lo que la víctima no sabe es que en realidad esos seis números son el código de verificación de su cuenta de WhatsApp. Desafortunadamente las personas no se imaginan que están accediendo a que el hackers pueda ver su información personal desde imágenes, vídeos, conversaciones, contactos, etc.

Al tener acceso a la cuenta, el delincuente podrá hacerse pasar por la víctima, pedir dinero a sus contactos e incluso usar la información para chantajear a la persona de la cual se quiere obtener un beneficio. Cuando tienen el acceso, los hackers habilitan la autenticación de doble factor en WhatsApp, lo que hace que los propietarios no puedan recuperar su cuenta.

“Esto destaca la necesidad de que las personas entiendan la importancia de proteger sus datos. La aplicación es ampliamente utilizada en nuestro día a día y también suele ser una herramienta esencial para algunos en el trabajo. Imagina no tener acceso a ésta por días o semanas. Instamos a todos los usuarios a que configuren la autenticación de doble factor en esta aplicación lo antes posible y desconfíen de mensajes y llamadas de desconocidos, ya que no todo lo que brilla es oro”, comentó Fabio Assolini, del equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky.

La empresa de ciberseguridad ha dado a conocer recomendaciones acerca de las estafas de WhatsApp, en el que deben de habilitar la doble autentificación, la cual consiste en seis dígitos que se debe de crear y se ingresará cada vez que la aplicación se instale en un dispositivo, así que el número debe de ser eliminado de cualquier lista de llamadas.