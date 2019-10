En whatsapp se pueden ver diversas funciones que día a diase van actualizando, las personas deben de estar informadas acerca de los cambios que va teniendo la aplicación, para hacer más eficaz el uso de este medio.

WhatsApp: El truco para escuchar un audio sin que nadie se de cuenta. foto pixabay.

Whatsapp tiene una función para que nadie sepa que has escuchado un audio, que ayuda a que las personas no vean el "tick" azul que usualmente aparece reflejado cuando se ha visto el mensaje.

Los pasos para realiza esta función son:

-Como primer paso pulsaras sobre el audio para que de las opciones que te permitar reenviarlo.

-Deberás copiar el audio y reenviarlo a nosotros mismos.

-Para esto deberas guardar tu propio número entre los contactos, para tener una conversación.

-Cuando este posicionado el audio en nuestra propia conversación se podrá escuchar sin ningun problema.

-Mientras el audio no se abrá en la conversación de quien te lo mando no se dará cuenta que lo has escuchado.