WhatsApp: Diez aplicaciones gratuitas para hacer stickers

WhatsApp es una de las aplicaciones que hoy en día busca siempre mantener a los usuarios con trucos que permiten tener a la moda o en tendencia la aplicación, pues el objetivo es ofrecer un servicio de mensajería rápido, por eso los usuarios la han adquirido.

Los usuarios por lo general quieren mantener sus conversaciones adornadas o creativas que la aplicación ofrece, emojis, Gifs, y los sticker que son para el usuario pero ya no quieren ninguna de estas opciones. Esta aplicación ofrece diferentes maneras de expresar a través de una imagen los sentimientos.

Los números de stickers que se tienen aún son muy bajos o bien a los usuarios les gustaría armar sus propios stickers, pero en realidad no se sabe como, pero la aplicación siempre mantiene los trucos que se pueden utilizar para obtenerlos.

En esta ocasión no importa si no se tiene Androip o iOS, lo único importante es tener la aplicación para poder realizar el procedimiento, no debes de eliminarlos, pues aunque los tengas en la lista de WhatsApp pueden desaparecer, pero todo depende de que tipo de herramientas se usen para hacerlo posible.

Pasos para realizar el procedimiento:

Deberás abrir la aplicación para crear un nuevo stickers

A ese paquete se le deberá asignar un nombre

Pulsa el paquete creado y deberás irte a la galería de imágenes.

Para crear un sticker personal deberás borrar el fondo, recortar la imagen y guardarla en el paquete.

Cuando tengas tu sticker creado deberás anexarlo a la lista de WhatsApp y se enviará a la aplicación de mensajería.



Sticker Maker En esta página puedes usar 30 sticker y crearla con fotos basadas en pegatinas.

Personal Sticker Maker en esta página ya tiene precargados los diseños, pero se le pueden agregar imágenes para combinarlos.

Sticker.ly en esta se tiene una inteligencia artificial con la que puedes realizar un recorte automático.



Sticker Personal para WhatsApp puede crear paquetes de hasta 30 imágenes y asignarles el nombre.



Sticker Maker Pro se puede crear una carpeta en donde podrás seleccionar las imágenes que quieras utilizar dentro de esos stickers.

WSTick Esta herramienta te permite borrar el fondo de la foto o recortarle lo que no te gustaría que saliera en ella.



Creator Stickers for WhatsApp Esta herramienta es la más completa en la que te permita que realices todo lo que quieras, en el que tendrás un stickers más completo.

Sticker Studio esta tiene un límite mínimo de paquetes que contengan 30 stickers en donde podrás añadirle texto o filtros.



10. Sticker Maker Studio for WhatsApp en esta herramienta podrás utilizar las imágenes que tienes en la galería o podrás descargarlas para añadirlas.

WhatsApp siempre busca que sus usuarios se mantengan en la moda de los trucos que puede realizar para hacer sus conversaciones más divertidas y creativas, pues en eso se basa y pueden hacerlo con personas que vivan en lugares lejanos y poder intercambiar imágenes, vídeos, videollamdas, etc.