WhatsApp: Cómo modificar la foto de perfil de un contacto

En la actualidad existen muchas funciones o herramientas que nos ayudan a modificar o eliminar ciertas cosas que no son de nuestro agrado por alguna razón, tal es el caso de la aplicación de mensajaría más descargada y usada del mundo llamada WhatsApp, a través de la cual las personas pueden no solo comunicarse si no que se pueden compartir fotografías, videos, documentos, Gifs, emojis, audios, e incluso poner música en los estados, escribir letra cursiva y negrita, entre otros trucos.

Sin embargo, en está ocasión nos referímos a las fotos de perfil de alguno de tus contactos. Entendemos que cada quien tiene sus gustos y preferencias, por lo que es libre de poner la imagen que deseé en su perfil de WhatsApp, sin embargo, tu estando del otro lado, por alguna razón o por que te parece aburrida la fotografía de perfil de tu contacto deseas modificarla, lo puedes hacer.

La desventaja de cambiar la imagen de cierto contacto, es que cada vez que él o ella cambie la fotografía, tu deberás hacer lo mismo si así lo requieres o desas, esto en teléfonos que tengan el sistema operativo Android. Existe una aplicación para Android que guarda y administra los documentos, la cual se llama ES Explorador de Archivos, que, según How to Geek, se puede ver la foto que deseés en el perfil de alguno de tus contactos.

Lo primero que debes tomar en cuenta, es que tu celular tenga la memoria micro SD conectada, ya que esto es indispensable, debido a que es ahí donde se guardarán las imágenes de perfil cuando la app sea instalada. Dirígete a Google Play Store, en donde encontrarás la aplicación de paga y la gratuita, dependerá del usuario cuál desea descargar. Luego de bajar la app a tu celular deberás ir a la carpeta donde se encuentra la fotografía que deseas reemplazar y copiarla.

Debes tener en cuenta que la imagen a reemplazar debe de cumplir con ciertos requisitos como lo es el formato, el cual debe de ser igual al de la anterior y su tamaño debe de ser similar. Una vez seleccionada la imagen, el usuario deberá regresar a la carpeta que lleva por nombre Tarjeta SD o SD card. Estando en esta carpeta, encontrarás otras subcarpetas , debes buscar la que dice WhatsApp. Deberás explorar más subcarpetas para encontrar Profile Pictures o Fotos de Perfil.

En Profile Pictures o Fotos de Perfil encontrarás todas las fotografías que tus contactos tienen como imagen de perfil, las cuales fueron descargadas por la app ES Explorador de Archivos. Si por algún motivo las imágenes no aparecieran en está última carpeta deberás ingresar a la aplicación de mensajería y abrir la foto de perfil a reemplazar. Al revisarla, esta se guardará en el celular.

Una vez hecho esto, la imagen debe pegarse en la carpeta, con el nombre del archivo a reemplazar. Al pegar la imagen aparecerá la opción de reemplazar. Cuando la imagen se cambie cierra las dos aplicaciones.