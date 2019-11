WhatsApp la mensajería instantánea que hasta el momento ha tenido éxito, gracias a la innovación que tiene y que a las personas les gusta por que es una manera sencilla de tener comunicación con otras personas aun conociéndolas o no, e intercambiar diversas cosas como imágenes, videos y los más nuevo y en tendencia los emojis.

En ocasiones algunas personas les cuesta trabajo responder de manera inmediata, pues no a todas se les da ese don, pero si genera malestar en los receptores al no recibir el mensaje de inmediato, pues lo que esta de moda es la rapidez con la que realizas un chat.

WhatsApp: cómo evitar que vean que estás Escribiendo y En Línea. Foto pixabay

Este tipo de versión ya se encuentra en dispositivos como el de iOS, pero no para dispositivos Android.sin embargo en Google no existen herramientas dentro de la app para ocultar que se está escribiendo. Si eres una persona que te tomas demasiado tiempo para responder y escribir un mensaje y la persona con la que estas platicando es muy desesperada se puede generar una situación en la cual te encuentres preocupada por no contestar rápido.

La aplicación Flychat está disponible en store digital de Google en donde puedes abrir ventanas flotantes que son parecidas a las que se utilizan en la aplicación de Facebook Messenger, la cual permite contestar de una manera más tranquila sin que nadie pueda estar viendo las acciones que vas hacer. Pero lo limitante de este programa es que no puedes recibir, enviar notas de voz, imágenes o videos que es lo más utilizado en este tipo de aplicación.

Se debe de poner atención que al momento de instalarla se deben de ver los permisos que se solicitan, pues si la página no es oficial se podrían meter en problemas ya que no se contaría con las medidas de seguridad necesarias y correctas, por que las personas lo único que quieren es obtener son las aplicaciones para empezar a navegar con facilidad.