En ocasiones sucede que cuando estas utilizando tu aplicación de WhatsApp, hay personas que te tienen agregada sin que tu lo sepas, y te das cuenta por que al momento en que te envían mensaje, tú no lo tienes agregados en tu lista y simplemente te aparece sin nombre.

Pero WhatsApp siempre está un paso más allá para que los usuarios no se queden sin los trucos más fáciles y sencillos de averiguar que personas los tienen agregados sin saber quienes son, este tipo de aplicación sirve para que sea más fácil la comunicación entre las personas con solo agregar el numero telefónico, es cuestión de solo pedir el número telefónico y empezaran a conversar.

WhatsApp: Así puedes saber cuántos desconocidos tienen tu número. Foto pexels.

La pregunta más usual es ¿cómo la persona tiene mi número si no lo conozco?, pero con el truco y los pasos a realizar te darás cuenta quien te tiene agregado y lo más interesante es que no tendrás necesidad de instalar una aplicación de terceros para poder tener este truco.

Pasos para realizar este sencillo truco:

Deberás abrir el WhatsApp y buscar la opción que diga nueva difusión.

Después te aparecerá un chat de WhatsApp en donde escribirás un mensaje de cualquier tema y lo enviarás y tendrás que esperar unos minutos para que tus amigos o desconocidos lo lean.

Al esperar el tiempo correspondiente, te darás cuenta que en la lista de contactos que leyeron los usuarios aparecerán los que no están agregados a tu lista. En el perfil de WhatsApp podrás ver de quien se trata el número desconocido, si el contacto es conocido por ti los podrás añadir a tu lista pero en el caso de no ser conocidos podrás bloquear para que no tenga acceso a tu información.

Es importante seguir este tipo de trucos que ayuda a cuidar la privacidad y el bienestar de las personas, pues en ocasiones pueden ser casos en los que espían a las personas para realizar actos malos, como una extorsión o utilizar la información privada de los usuarios, y lo más importantes que tienes el acceso para poder bloquearlo.