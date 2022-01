WhatsApp: Así puedes evitar que otros lean tus conversaciones

El tema de la privacidad en las redes sociales es uno de los más importantes para muchos usuarios y para quienes buscan sentirse protegidos, existe la forma con la que puede evitar que otras personas lean sus conversaciones de WhatsApp.

Por ello, es importante saber que hay un método sencillo de proteger las conversaciones a través de una contraseña que se establece de forma rápida, y que evitará que otras personas como integrantes de la familia, compañeros de trabajo o de la escuela, fisgoneen tus conversaciones de WhatsApp.

Y lo mejor es que la función está disponible tanto para equipos Android como iOS (iPhone), y no se requiere de aplicaciones de terceros que lo único que hacen es precisamente afectar la privacidad del equipo y puede suceder que hasta roben dicha cuenta; lo único que se necesita, es tener la cuenta de WhatsApp actualizada.

Lee también: Truco para poder grabar una llamada de WhatsApp este 2022

Para establecer una contraseña en el equipo, sólo deben seguirse unos sencillos pasos y con ello, podrás tener protegida tu cuenta de WhatsApp, evitando así, que otros se enteren de lo que recibes y envías a través del servicio de mensajería instantánea.

Lee también: WhatsApp: Qué ocurre si mantienes presionado el logo en el celuar

Una vez que hayas seguido el procedimiento al pie de la letra, ahora sólo queda salir de WhatsApp y volver a entrar para hacer valer tu privacidad a través de contraseñas como un pin numérico, a través de tu huella dactilar, o reconocimiento facial.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!