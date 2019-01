Viagra podría ser causante de ceguera

Un hombre de 50 años que ingirió sildenafilo, el componente principal del Viagra, comenzó a tener problemas de la vista. Refirió haber comenzado a ver manchas en "forma de dona". Tras dos meses con las molestias acudió al médico al hospital Massachusetts Eye and Ear, en Boston.

Tras una revisión, el médico le indicó que tenía un problema con su retina, la parte del ojo más sensible a la luz. El caso clínico fue publicado por Journal of the American Medical Association (JAMA), aunque no se especificó si el hombre ha recobrado la visión pero se aclara que no existe tratamiento.

El el informe de JAMA se indica que el hombre tomó sildenafilo en forma líquida en una bebida para la potencia sexual, de un golpe llegó a su torrente sanguíneo la cantidad de 30 ml en un sólo trago.

La dosis recomendada de sildenafilo por los médicos es en promedio es de 50 miligramos. El hombre se quejó de sensibilidad a la luz, fotofobia, incapacidad para ver con poca luz, a pesar del daño detectado por los médicos, el hombre no regresó a la cita médica, indica su doctor, Hilary Brader.

La mayoría de los hombres que toman medicamentos para tratar la disfunción eréctil no presentan efectos secundarios. Cuando aparecen, los efectos secundarios pueden comprender los siguientes:

Enrojecimiento

Congestión nasal o catarro

Dolor de cabeza

Cambios en la visión, como visión con matices de color, visión borrosa o sensibilidad a la luz

Indigestión

Mareos y desmayos

En raras ocasiones, se podrían producir efectos secundarios más graves, como los siguientes:

Pérdida de la audición o de la visión

Algunos hombres tuvieron una pérdida repentina de la audición o de la visión después de tomar uno de estos medicamentos. Sin embargo, no está comprobado si la pérdida de la audición o de la visión estuvo directamente asociada al medicamento o a una afección preexistente. Si estás tomando un medicamento oral para tratar la disfunción eréctil y presentas una pérdida repentina de la audición o de la visión, busca atención médica de inmediato.

Una erección persistente

Esta afección poco frecuente, llamada "priapismo", puede ser dolorosa y requiere tratamiento médico para evitar daños en el pene. Busca atención médica de inmediato si tienes una erección que dura más de cuatro horas.